Lige lovlig rapkæftet i ventekøen

En 36-årig mand fra Roskilde havde ikke besværet sig med at møde op i Retten i Roskilde, da han i sidste måned var hovedperson i en sag om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Den 36-årige så sig sur på en af betjentene, som han bad holde kæft og kaldte »en klovn,« og den slags skal man lade være med, for det må man ikke. Det blev også slået fast i retten, som gennemførte sagen uanfægtet af den 36-åriges fravær. Han var nemlig blevet indkaldt lovligt og havde ingen lovlig grund til at blive væk, og på baggrund af det materiale, der forelå, kendte retten ham skyldig og dømte ham til at betale en bøde på 1500 kroner.