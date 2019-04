At kalde en betjent skaldepande er "under det strafbare niveau for fornærmelig tiltale," er Retten i Roskilde kommet frem til. Foto: Jesper From

Lige lovlig fornærmende

Paletten med ringeagtsytringer er en af de mest nuancerede i det danske vokabularium, og landets politibetjente har ganske givet hørt en god del af dem. De groveste udtalelser kan straffes efter straffelovens paragraf 121, men så ordensbekendtgørelsen kan bruges over for dem, der er beskidte i munden over for en betjent. Ordensbekendtgørelsen har nemlig en paragraf, der slår fast, at »slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.«

Det var dén paragraf, en 22-årig mand blev sigtet efter, da han en sommerdag i 2017 var mødt op i Retten i Roskilde for at høre domsafsigelsen i en sag, hvor han og flere af hans kammerater var tiltalt. Det kneb dog med at opføre sig ordentligt, hvilket førte til, at han blev bortvist fra retsbygningen, og til de to betjente, der lodsede ham ud, sluttede han af med at sige: »Sikke en skaldepande!«

Hvem af de to betjente, det var møntet på, var uklart, men eftersom der ikke var andre lige i nærheden, måtte det være til en af dem, og så gav de ham en bøde. Den nægtede den 22-årige at betale, og så måtte han i retten endnu en gang. Det var han i begyndelsen af denne måned, og der blev han frifundet.