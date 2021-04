Lidt fik byen ud af høring om udskældt lokalplan: Byggehøjde sænkes, institution til psykisk syge bliver

Der blev ændret én ting i den færdige lokalplan for Kavsbjerggård på baggrund af høringssvarene: Boligerne længst mod vest bliver ikke i to, men kun i én etage.

Roskilde - 16. april 2021 kl. 14:29 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

28 høringssvar nåede Roskilde Kommune at modtage om den lokalplan, som var sendt i høring for området Kavsbjerggård i den østlige ende af Viby.

Groft sagt kan indsigelserne sætte i fire kategorier, hvoraf dem, som har stået stejlest i byen, igen har fortalt kommunen, at byggeriet af en »aflægger« af Lindehusene i Roskilde med 35 af Københavns kommunes mere socialt belastede beboere, ikke var ønsket i Viby. Argumenterne var, at institutionen ligger for tæt på daginstitutioner, skole, plejehjem og idrætsfaciliteter.

Disse klager har dog ikke fået kommunen til at ændre holdning. Institutionen bliver bygget, blandt andet med et argument om, at stærke områder skal løfte mere.

- Vi har svært ved at se, at 35 beboere skal ændre så meget på Vibys generelle karakter, og derfor tør vi godt stå på mål for lokalplanen, siger formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S).

To kategorier af svar, som heller ikke har fået kommunen til at ændre et komma i den færdige lokalplan, handler om, at der må bygges for meget i den nye udstykning, hvor bebyggelsesprocenten bliver 24, og om at der er fare for at gøre uoprettelig skade på naturværdier i området, hvor der findes en sø og en mose, som begge er omfattet af naturbeskyttelsesloven, blandt andet på grund af tilstedeværelsen af stor vandsalamander.

Eneste gruppe af indsigelser, som har fundet vej ind i den endelige lokalplan, er de borgere, som har frygtet et byggeri i to etager ind mod bebyggelserne Lundeparken og Lundetoften. I den endelige lokalplan vil det være sådan, at bygningerne nærmest de to nævnte bebyggelser kun må bygges i et plan.

Både Poul Lindor Nielsen (S) og Lars-Christian Brask (LA) tager forbehold og undlod dermed at anbefale at man gik videre med lokalplanen.