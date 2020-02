Lars-Christian Brask gik sidste år fra Venstre til Liberal Alliance og sikrede partiet en plads i byrådet i Roskilde. Han nævnes som en af årsagerne til, at Liberal Alliances lokalforeninger i Lejre og Roskilde har valgt at blive slået sammen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Liberal Alliance i Roskilde og Lejre går sammen

Roskilde - 21. februar 2020

Liberal Alliances lokalforeninger i Lejre og Roskilde har besluttet sig for at slå sig sammen. På en ekstraordinær generalforsamling har Liberal Alliances lokalforening i Lejre valgt at blive nedlagt med sigte på at blive slået sammen med lokalforeningen i Roskilde på en generalforsamling den 18. marts. I Lejre glæder man sig over, at de to foreninger fremover opererer under én paraply:

- I den lokale afdeling i Lejre ser vi en masse muligheder ved at blive en del af Lokalforeningen i Roskilde, der oplever en forrygende fremgang, efter at Roskildes 2. viceborgmester, Lars-Christian Brask, i 2019 meldte sig ind i Liberal Alliance. Lars-Christian er lige så vellidt i Lejre, som han er i Roskilde, og det er en stor hjælp i forhold til at skabe et stærkt lokalt momentum, inden kommunalvalget løber af stablen i 2021, siger Martin Behrendt Bøtkjær, lokalformand for Liberal Alliance Lejre.

I Roskilde er man ligeledes begejstret for sammenlægningen:

- Vi har helt generelt oplevet en stor medlemsfremgang i foreningen efter folketingsvalget, og i særdeleshed efter, at vi har fået Lars-Christian som repræsentant i Roskilde Byråd. For os er det helt naturligt at kigge på, hvordan vi styrker den liberale stemme i lokalområdet. Det er dermed oplagt for os at slå lokalforeningerne i Lejre og Roskilde sammen, da vi på den måde kan stå stærkere sammen, siger Hans Petter Dalen, lokalformand for Liberal Alliance Roskilde.

- Sammenlægningen af de to lokalforeninger er lige det, der skal til for, at vi kan skabe en ny liberal fremtid for borgerne i både Roskilde og Lejre. Der er i forvejen så meget synergi og loyalitet mellem lokalforeningerne, og sammen kan vi nå nye højder, siger Lars-Christian Brask, byrådsmedlem for Liberal Alliance i Roskilde.