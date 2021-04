Se billedserie Stryhns fra dengang mormor var dreng. I dag beskæftiger virksomheden 400 medarbejdere og eksporterer til hele Skandinavien. Foto: Stryhns

Send til din ven. X Artiklen: Leverpostej er altid moderne: Efter 80 år med Himmelev-firmaet Stryhns vokser sortimentet stadig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leverpostej er altid moderne: Efter 80 år med Himmelev-firmaet Stryhns vokser sortimentet stadig

Roskilde - 23. april 2021 kl. 06:53 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Leverpostej vokser stadig. Det er stadig moderne, siger direktøren for det, der i dag hedder Stryhns Gruppen, Kristian Kornerup Jensen.

Han har netop løbet en tur og efterfølgende indtaget sin frokost i hjemmet i Vedbæk. Og selv om den ikke består af leverpostej i dag, er han tro mod den voksende portefølje af Stryhns-produkter.

- Jeg indtog med meget stor tilfredshed vores nye ørredsalat fra Graasten på et stykke rugbrød, fortæller direktøren, der både runder 50 og samtidig kan markere sine første ti år i virksomheden i maj i år.

Netop i år runder Stryhns også sine første 80 år, og det fejrer virksomheden hele året blandt andet med lanceringen af en jubilæumspostej, og en kommende fest, når forholdene tillader det, for virksomhedens 400 medarbejdere.

Pålæggets år Coronaåret har låg på aktiviteten i mange brancher, men ikke i Stryhns Gruppen, der som leverandør af blandt andet pålæg, salater, pølser og saucer har nydt godt af den stigende omsætning i landets supermarkeder.

- Folk arbejder hjemme og rejser ikke, og det har været godt for vores produkter. Omvendt har restauranter, kantiner og hoteller holdet lukket, så der er vi også ramt, forklarer Kristian Kornerup Jensen.

Vilde med leverpostej Samtidig er kerneproduktet leverpostej ikke, som man måske kunne antage, presset af ændrede spisevaner, for vi er stadig begejstrede for det smørbare leverpålæg.

- Markedet er relativt stabilt, for folks spisevaner ændrer sig kun meget langsomt. Det man får som barn, spiser man også som voksen, så vi tror på en stærk efterspørgsel mange år frem. Smørrebrød er stadig danskernes mest spiste aftensmad, og der bliver fortsat smurt rigtig mange madpakker, fortsætter direktøren.

Planter på vej Porteføljen i Stryhns Gruppen er dog samtidig under konstant udvikling fornyelse i takt med, at verden ændrer sig. Således er salget af plantebaserede produkter tredoblet over de seneste år, hvor virksomheden blandt andet har introduceret både vegansk postej og mayonnaise. Samtidig er veganske kødalternativer som plantebaserede pølser og schnitzler gået over al forventning.

Rør ikke leverpostejen Sværere er det dog at ændre på leverpostejen, for selv om vi i stort tal søger mod både økologi og kødfri eller -reducerede produkter, så skal man ikke røre for meget ved nationalpålægget.

- Hvis der er noget leverpostej skal, så er det at smage som den plejer. Vi har utroligt mange loyale forbrugere, men det er sværere at flytte dem, erkender Kristian Kornerup Jensen.

I dag er Stryhns Gruppen som bekendt meget mere end leverpostej. Virksomheden har gennemført en række opkøb de senere år, og har derfor udvidet navnet af samme grund.

- Vi er et mærkevarehus for mange mærker, og vi står stærkere sammen efter opkøbene af Graasten- og K-salater, Langelænder Pølser og Jensens Køkken. Vi driver det videre med respekt for historien og kernen i Stryhns. Men fremtiden byder også på, at vi bevæger os lidt udenfor, siger direktøren.

En grøn bid ad gangen Fremtiden byder også på et grønnere Stryhns. Ikke bare i virksomhedens produkter, men i den emballage, der omslutter dem. Med et stort indhold af animalske produkter er bæredygtigheden i Stryhns Gruppen for en stor del afhængig af udviklingen i landbruget, men ambitionen er, at produktionen bliver Co2-neutral i hele værdikæden i 2050. Virksomheden har afsat mange ressourcer til den bæredygtige omstilling, og leverpostejsbakkerne består allerede nu af 70-80 procent genanvendt aluminium, mens bægrene i K-salaterne består af 90 procent genanvendt plastic.

- Alting starter med den første bid af leverpostejsmaden, konstaterer Kristian Kornerup Jensen.

Leverpostej for evigt Her i 80-året for de første bakker leverpostej fra Stryhns er det de 20 millioner forbrugere i Danmark, Sverige og Norge, der er den primære målgruppe. Selvom virksomheden bruger det meste af sin energi og ressourcer på at udvikle og vækste sin eksisterende forretning, så vil direktøren ikke afvise flere nye opkøb i fremtiden. Udover opkøb indenfor kerneforretningen er det særligt foodservice-sektoren og nye forbrugertrends, der er i kikkerten.

- Jeg er dog overbevist om, at vi stadig laver leverpostej om 30 år, siger han.

Stryhns Gruppen Stryhns Gruppen har hovedkontor i Himmelev, men er i dag ejet af norske Agra. Agra-koncernen driver fødevareproduktion i Danmark, Norge, Sverige og Polen. Agra er familieejet og blev grundlagt i 1885 af den norske familie Heje.

Stryhns Gruppen omsatte i 2020 for mere end 1 milliard kroner indenfor dagligvare- og foodservicesektoren og har i dag tæt på 400 medarbejdere fordelt på fem lokationer i Danmark.