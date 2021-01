Levende prøvebilleder på Stændertorvet

Store dele af Stændertorvet har været spærret af mandag og tirsdag. Her har kirketårnet på Byens hus været forsynet med nogle store bjælker, der ragede ud fra de gamle glamhuller. Det er sket i forbindelse med, at der har været tv optagelser i gang til en prøveproduktion for DR. Hvad udsendelsen går ud på, holder tv-folkene for sig selv.