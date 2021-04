Lene risikerer: 10.000 i bøde for at servere pølser

Lene Skree-Lassen, som ejer pølsevognen på Stændertorvet, risikerer at få en bøde på 10.000 kroner i en sag, der onsdag kommer for Retten i Roskilde. Her er hun tiltalt for at have serveret pølserne for gæster, der opholdt sig ved pølsevognen - mens det under den skærpede corona-lukning fra december kun var tilladt at sælge, så kunderne skulle tage maden med og spise et andet sted.