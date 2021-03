Se billedserie Eleverne i Roskilde kommer på to lejrskoler i løbet af deres skoletid, men op mod fire årgange kan have misset den ene lejrskole på grund af corona. Foto: Elmer Madsen

Lejrskoler er spist af corona

Roskilde - 16. marts 2021 kl. 16:06 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det seneste års skolegang har ikke lignet sig selv, og mens en masse timer er flyttet om bag skærmen, er andre dele af skolelivet pist forsvundet.

Lejrskolerne er blevet aflyst for flere klassetrin, typisk 5. og 8. klasse, og det er langt fra alle, der bare får rykket turen.

Roskilde Kommune har ikke overblik over, hvor mange skoler der helt har aflyst lejrskoler, men det giver ekstra udgifter at flytte dem.

Lærertimerne til udskudte lejrskoler bliver brugt på noget andet og kan ikke bare flyttes over på skemaet næste år. Pengene skal så findes et andet sted, oveni at det er blevet andre klassers tur til at komme af sted.

Hvad sker der med lejrskoler og svømning? Alle klasser på Roskildes folkeskoler har mindst to lejrskoler i deres skoletid.

Det er op til skolerne selv, om de aflyser eller udskyder de lejrskoler, som coronavirus har spændt ben for det seneste år.

Hvis lejrskoler skubbes, skal de afholdes oven i de to årganges lejrskoler, der ligger i planen. Det giver en dobbeltudgift på lærerløn, timerne fra året før ikke kan overføres.

Skoleleverne har svømmeundervisning i mindst ét skoleår. Som udgangspunkt 4. klasse.

På nogle skoler er flere årgange gået glip af svømmeundervisningen. Corona bærer dog kun noget af skylden.

Roskilde Badet har de sidste fire år været lukket ad flere omgange på grund af det nye svømmehalsbyggeri og renovering af den gamle svømmehal. Lejrskoler er vigtige Det håber Radikale Venstres Jeppe Trolle at kunne få lavet om på. Han vil have set på mulighederne for at give erstatningsture til de elever, der ellers er gået glip af deres lejrskole.

- Lejrskoler er vigtige, og er der noget, der er brug for det kommende skoleår, er det socialisering af klasserne. Det er præcis sådan noget, lejrskoler er gode til, siger Jeppe Trolle.

Han tilføjer, at det må stå skolerne frit for at vælge et alternativ, men at hensigten er at give skolerne ressourcer til at sende eleverne på lejrskole.

- Vi kan træde til og sikre, at det ikke er det, der bliver problemet, hvis der faktisk er et ønske fra skoleledelse og forældre. Omvendt skal vi ikke presse noget ned over hovedet på dem, hvis de finder ud af, at de hellere vil gøre noget på skolen, siger Jeppe Trolle, der ideelt set gerne sendte alle udskolingsklasser på en ekstra lejrskole.

Svømning også væk Han fik dog ikke overbevist skole- og børneudvalget om at stille et forslag om lejrskoler, men med opbakning fra Venstre bliver det nu taget op i økonomiudvalget.

Det samme gælder et forslag om at åbne svømmehallerne i sommerferien for at råde bod på den tabte svømmeundervisning. Nogle årgange går nærmest helt glip af skolesvømning på grund af corona og det svømmehalsbyggeri, som forinden også satte en stopper for svømmetimerne.

Jeppe Trolle foreslår at lade skoler, svømmeklubber eller ungdomsskole tilbyde noget svømmeundervisning som erstatning for den aflyste skolesvømning. For det er næppe realistisk at flytte svømmetimerne over i et andet skoleår.

- Det kan vi ikke gøre noget ved. Det vi kan gøre er at give nogle flere tilbud, så man kunne åbne for noget svømmeundervisning i sommerferien, siger Jeppe Trolle, der i første omgang bare vil have undersøgt, hvad lejrskoler og svømmehalsåbning vil koste, så byrådet kan tage stilling til det.

Skole- og børneudvalget blev enige om at se på mulighederne for ekstra sommerferieaktiviteter.

