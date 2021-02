Hjemme i kælderen i Himmelev er der kassevis af legetøj. Men det ligger ikke bare og venter på næste generation. Det skal ud og bruges, gerne af mange. Med sin nystartede legetøjsabonnementstjeneste Lejetøj har Line Sahl fokus på miljø og bæredygtighed og vil gennem tjenesten forsøge at bekæmpe overforbrug af legetøj. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lej børnenes legetøj og støt op om bæredygtighed

Roskilde - 12. februar 2021 kl. 17:15 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Med et ønske om at bekæmpe overforbrug og et håb om at ændre folks forbrugsvaner har Line Sahl fra Himmelev startet abonnementstjenesten Lejetøj, som skal få folk til at tænke mere bæredygtighed ind i deres indkøb af legetøj til ungerne.

- Vi har generelt meget fokus på miljø i samfundet, men et af de steder, hvor der ikke er så meget endnu, er på legetøj. Og jeg synes, at der er et kæmpestort overforbrug af legetøj, siger hun.

Derfor har hun nu sat Lejetøj i værk. Her kan man for 129 kroner om måneden købe et abonnement, som giver adgang til at vælge op til tre nye stykker legetøj om måneden. Skulle der være brug for mere, er der også muligheden til 179 kroner om måneden, hvor man så kan leje op til fem stykker legetøj til en værdi op mod 1500 kroner.

- Børn har det meget med, at noget interesserer dem, og noget gør ikke. Noget har en umiddelbar nyhedsværdi, og så bliver det ikke leget med bagefter. Det var egentlig der, ideen opstod, fordi vi væltede i legetøj herhjemme, der ikke bliver leget med. Og hvorfor så ikke bare have noget legetøj til låns, som man afleverer tilbage, når interessen ikke er der længere? siger Line Sahl.

Byt eller køb Med et abonnement hos Lejetøj vælger forældrene eller barnet selv sine nye stykker legetøj hver måned.

Det kan så byttes den næste måned, ligesom de også kan vælge at beholde det længere, hvis barnet skulle ønske det.

- På den måde har du hele tiden en god udskiftning i legetøjet. For børn har meget det med, at det skal være nyt og interessant, og så er det billigere, når du slipper for at gå ud og indkøbe alle de her stykker legetøj, som mange gange koster op mod 1000 kroner. Små børn gennemgår en utrolig udvikling i deres første leveår, og behovet for legetøj skifter selvfølgelig dermed, siger Line Sahl.

I Lejetøj får forældre derfor mulighed for at teste, om barnet har interesse for et bestemt stykke legetøj, uden at de selv skal smide den store skilling.

Er der noget af det, børnene føler, at de ikke kan leve uden, er det også muligt at købe det direkte af Lejetøj.

God samvittighed Ønsket om at støtte op om bæredygtighed er desuden en af de bærende tanker bag Lejetøj.

- Jeg ville gøre noget godt for miljøet, for der er jo også meget legetøj, der er lavet af plastik. Børn elsker plastik, men vi er nødt til at genbruge det noget mere. Ved at få mange børn til at lege med det samme stykke legetøj, kommer vi noget af det overforbrug til livs, som vi oplever med legetøj, siger Line Sahl.

Den emballage, der bruges til at pakke legetøjet ind med til folk, som ønsker det leveret med udbringning, er desuden miljøvenlig.

Her er der nemlig tale om genbrugsplastik, mens kassefyldet i pakkerne er lavet med majsmel, hvilket gør det 100 procent nedbrydeligt.

Forældre opfordres samtidig til at genbruge samme emballage til at pakke ind med, når legetøjet skal sendes tilbage igen efter leje.

Selv om der med legetøjsleje vil være en masse legetøj, der rent fysisk skifter hænder, skal man derudover ikke været bekymret for legetøjets tilstand, når man lejer.

Alt, der kommer tilbage til Lejetøj, vaskes og afsprittes nemlig efter alle kunstens regler, og hvis noget er i ringe stand, bliver legetøjet kasseret, så andre ikke får det mellem hænderne.

Vaner skal ændres Line Sahl kommer selv fra en karriere inden for markedsføring, hvor hun har mere end 10 års erfaring. Hun har gået og brygget på ideen længe.

- Tidspunktet var inde til at prøve noget andet, siger hun.

Hendes iværksættervirksomhed er umiddelbart blevet taget godt imod, selvom der ligger en udfordring i danskernes indgroede indkøbskultur.

- Dem, jeg snakker med, synes, at det er et godt initiativ. Men med sådan et initiativ skal der netop ændres vaner. Det tager jo bare lidt længere tid, siger hun.

Lejetøj kan findes på hjemmesiden lejetoj.com. Derudover tilbyder Line Sahl afhentning af legetøj i Roskilde og fra et pickuppoint ved Kødbyen i København.