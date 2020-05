Spanierne har fået lov at gå ture om aftenen, og det kan ses på denne selfie, som Rune Stefansson tog på sin cykeltur hjem fra arbejde i Bilbao, hvor han bor med sin familie. Foto: Rune Stefansson

Leg med søn gav forfatter tårer i øjnene efter corona-indespærring

Roskilde - 06. maj 2020 kl. 18:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ren eufori. Det var Rune Stefanssons følelse, da han efter 42 dages indespærring igen måtte tage sin treårige søn med ud at lege - også selv om det kun var i en time. Forfatteren fra Roskilde bor med sin spanskfødte hustru i Bilbao i Spanien, hvor der så småt er ved at blive løsnet op for det udgangsforbud, befolkningen har levet under siden den 15. marts.

- Det var helt euforisk, da jeg var ude at lege med min søn Jon. Jeg rendte rundt og havde tårer i øjnene. Det kan sammenlignes med den første gang, jeg hørte klapperitualet, fortæller han med henvisning til, at folk i Spanien samles i vinduer og på altaner hver aften klokken 20 for at hylde sygeplejersker, læger og øvrigt personale på hospitaler og sundhedscentre.

Børn under 14 år fik lov at komme ud en time om dagen mellem klokken 12 og 19 fra den 26. april, og fra den 2. maj blev det også tilladt for voksne at gå tur med en person, man bor sammen med. Indtil da har kun én person per husstand haft lov at bevæge sig ud og det kun for at foretage de mest nødvendige indkøb.

Den 26. april fik de spanske børn igen lov at

komme ud at lege, men foreløbig kun i en time

om dagen mellem klokken 12 og 19. Her ses

Rune Stefanssons søn Jon på tre år. Foto: Rune Stefansson



Opdelt i tidsrammer Det betyder dog ikke, at man selv kan bestemme, hvornår man vil gå ud, for den spanske regering har fastsat nogle tidsrammer.

Personer, der er over 70 år eller er afhængige af hjælp, kan gå ud fra klokken 10 til 12 og fra klokken 19 til 20. De 14-69 årige må gå ture fra klokken seks til 10 og fra klokken 20 til 23. Individuel sport er også tilladt igen, men skal udøves i ens lokalområde, så man må ikke køre bil eller tage med offentlig transport for at dyrke idræt.

- Jeg var ude at gå om aftenen den 2. maj, og der var en sand folkevandring langs floden og et fedt leben, siger Rune Stefansson.

Han har i de seneste uger gjort brug af, at han som selvstændig har lov at forlade sin lejlighed for at tage på arbejde, så han har cyklet ud til sit kontorfællesskab og kan mærke, at der igen er begyndt at være folk på gaderne.

- Jeg har oplevet at blive råbt efter af ældre mennesker, fordi jeg med mit cykeltøj ligner én, der dyrker sport, så de kan ikke se, at jeg er på vej til og fra arbejde. Jeg er også blevet stoppet af politiet 10 gange på 50 dage og har skullet vise dokumentation for, at jeg er selvstændig, siger han.

Anarkistånd er tilbage Rune Stefansson oplever desuden, at spaniernes indre anarkist er ved at vende tilbage, efter at han tidligere med forundring har set, hvordan hele befolkningen forvandlede sig til regelrette dydsmønstre, der stort set gjorde, som myndighederne sagde.

- Da jeg var ude, så jeg folk sidde på bænkene, selv om de stadig er spærret af med en plastikstrimmel, og der sad unge i små grupper og røg, selv om man kun må være ude for at gå tur, siger han.

Den spanske regering har annonceret sin plan for genåbningen af landet og har inddelt den i faser. Lige nu er man kun i fase 0 - forberedelsesfasen - men allerede fra på mandag den 11. maj får små virksomheder og butikker lov at åbne samt barer og restauranter med udendørs terrasser, der dog kun må anvende 30 procent af pladsen.

Rune Stefansson har under sin corona-indespærring skrevet novellen »Dråben« til novellesamlingen »Hvor du er«, der udkommer på Byens Forlag den 11. maj. Samlingen indeholder ni noveller, der alle er blevet til under coronakrisen.

Den spanske regering har indført tidsrammer

for, hvornår de forskellige aldersgrupper må

gå ture. De 14-69 årige har fået tildelt klokken

6-10 og 20-23, mens de ældre må bevæge sig

ud klokken 10-12 og 19-20. Børnene har fået

dagtimerne fra klokken 12 til 19. Foto: Rune Stefansson



