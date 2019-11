Gitte Duehlolm er leder af Kirkens Korshærs varmestue Kafe Klaus, hvor de omtrent 300 brugere kommer et smut forbi til en kop kaffe og en lille sludder. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Leder af varmestue: - Tænk hvis man kunne få nærvær på recept

Roskilde - 23. november 2019

Mange slidte ben har taget turen op ad trinnene på trappen hos Kafe Klaus, byens værested for socialt udsatte. Nærvær er til at tage at føle på, brugerne svinger lige forbi Gitte Dueholms kontor, inden de svinger til venstre og ind i gangen, som leder hen til selve varmestuens hjerte, caféen.

Væggene er umoderne, kedelig, mørkegrønne. Der sidder en mand og en kvinde ved et bord, udenfor sidder der også en kvinde og en mand, de ryger cigaretter. Lugten er speciel, en blanding af røg og slidte mennesker. Ved et af de runde slidte træborde bliver der snakket, men snakken forstummer da en af medarbejderne går, igennem lokalet. De to brugere hilser og snakker så ellers videre. Kvinden tager en tår af sin kaffe.

- Vi prøver at skabe nærvær, fællesskab og tryghed. Det er nemlig det, som vores brugere kommer her mest for. Vi lever ikke i et samfund, som er særlig gode til at skabe lige netop det for brugerne, siger Gitte Dueholm, leder af Kafe Klaus.

Kan altid komme forbi På Kafe Klaus kan man altid komme og få varm mad hver dag. Man kan også altid komme forbi til en kop te eller kaffe eller for en lille sludder med andre. Brugerne kan komme og få en morfar på sofaen eller sidde og se lidt nyheder på fjernsynet.

- Brugerne kommer her også for at få noget fællesskab. Det er mange forskellige typer af mennesker, der kommer her. Nogle er hjemløse, andre har en lille lejlighed. Nogle har alkoholproblemer, stofmisbrugsproblemer, og andre er i virkeligheden mest ensomme, fortæller Gitte Duelund.

Nærvær på recept Gitte Dueholm snakker om, at lægerne før i tiden talte om at give menneskerne recepter på motion, fordi man mente, det hjalp på mange problemstillinger, men brugerne har egentlig mest brug for nærvær, tryghed og fællesskab.

- Tænk, hvis man kunne få nærvær på recept hos lægen. Kunne det ikke være fantastisk? smiler Gitte Dueholm og fortsætter:

- Brugerne har brug for et pusterum fra en travl hverdag. Det at nogen har tid til at lytte til de små og store udfordringer, de har i deres liv, og hjælper dem med at løse dem, giver dem mod og overskud til at komme videre. Her er næsten aldrig ballade på trods af, at vi arbejder med 300 af de mest udsatte mennesker i Roskilde. På Kafe Klaus åbner vi armene op for nye mennesker. Og møder dem uden fordomme og ingen fordømmelser.

- De her mennesker oplever ofte, at resten af samfundet ser ned på dem. Det giver ikke meget selvværd. Når de kommer til os, viser de det bedste af sig selv, da de ved, at det, de har brug for, er her hos os på Kafe Klaus.

Mangler undertøj Selv om de mange brugere mangler nærvær, så mangler de også ting og sager, helt konkret.

- Det er rigtig mange mænd, som kommer her. Helt konkret står vi altid og mangler undertøj til mænd, undertrøjer og underbukser. For når nogle af dem kommer her, så er de våde efter at have været ude i al slags vejr, og så har de nogle gang brug for et sæt rent og tørt sæt, siger hun.

Kafe Klaus har i år 60-års jubilæum som værested i Roskilde. Kafe Klaus drives af Kirkens Korshær.

