Lavtstående vintersol blændede ung bilist

Onsdag morgen ved otte-tiden var vintersolen årsag til et færdselsuheld ved Gyvelvej i Roskilde.

Den lavtstående sol gav dog nedsat sigtbarhed, hvilket gjorde, at bilisten overså en knallert.

De to køretøjers respektive venstresving førte her til, at de krydsede hinandens vognbaner.