Se billedserie I 2018 var Flowloop med på Roskilde Festival. Deres forretningside er at genbruge badevand. Er man en familie, som bruger meget vand til at bade i, hævder virksomheden, at man kan spare 85 procent af sit badevand. Flowloop arbejder stadig på at få færdiggjort produktet til markedet og på at få myndighedsgodkendelserne. Men det lysner ifølge direktør Troels Grene. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Lavet på Roskilde: - Rent badevand på Roskilde er et godt argument Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lavet på Roskilde: - Rent badevand på Roskilde er et godt argument

Roskilde - 03. juli 2020 kl. 16:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad siger du til at kunne spare mange liter rent vand, når du går i bad?

Virksomheden FlowLoop er ved at udvikle et brusepanel, som gør det muligt at opsamle brugt badevand, inden det ryger i kloakken, rense vandet og sende det tilbage ud gennem bruseren.

Teknologien testede virksomheden på Roskilde Festival i 2018, og samtidig spurgte de festivalgæsterne, hvad de sagde til at bade i genbrugsbadevand, der er blevet filtreret, renset og uv-behandlet.

- Roskilde Festival var et rigtig godt »laboratorium« for os. Vi fik testet teknologien, og et spørgsmål, vi i dag typisk får fra samarbejdspartnere, er, om systemet nu også kan levere vand af bedste badevandskvalitet. Den diskussion imødekommer vi hurtigt med svaret: »Det er testet på Roskilde Festival, og der var det i stand til at levere bedste badevandskvalitet«, siger Simon Kolff, som stiftede FlowLoop, der i dag hører hjemme i Allerød.

- Kan det klare Roskilde, så klarer det også et almindeligt badeværelse, og på Roskilde havde vi cirka 1000 badegæster igennem vores badesystem, siger Simon Kolff.

Meget at spare

Noget andet, som virksomheden fik med hjem fra Roskilde, var en masse tilkendegivelser fra festivalgæsterne om, at de ikke havde noget imod at genbruge badevand.

- Vi ledte efter et sted, vi kunne stressteste vores system, og hvilket bedre sted end Roskilde Festival, hvor hygiejnen nok ikke er lige så god, som ude i de private hjem? Den dokumentation fik vi med hjem fra Roskilde, siger han. Virksomheden reklamerer med, at brusepanelet med genbrugsbadevand kan reducere forbruget af badevand med 85 procent.

- Det afhænger selvfølgelig af det udgangspunkt, du kommer fra. Har du en rain- shower-bruser, der giver 12 liter i minuttet, og et par i husstanden, som elsker lange bade, så er 85 procent ikke urealistisk i besparelse. Har man allerede en vandbesparende bruser, er reduktionen en anden, siger Simon Kolff.

Satser på 2021

Brusepanelet kan umiddelbart udskiftes direkte med det blandingsbatteri, man har i sin bruser.

- Det kan man selv gøre. Det der kræver autoriseret hjælp er, at der skal kobles strøm til, og så skal man skifte sin afløbsrist. Vi plejer at sige, at det er lidt som at få installeret en opvaskemaskine, siger Simon Kolff.

I dag er virksomheden oppe på at beskæftige seks personer, hvoraf to er på deltid. Direktøren hedder i dag Troels Grene, og han er kommet til, siden FlowLoop var på Roskilde Festival.

- At få et produkt på markedet er en kompliceret proces. Vi vil ikke lave en version 1.0, hvor der skal rettes en masse. Vi arbejder på den færdige version, og lige nu er målet, at vi kommer på markedet i løbet af 2021. Lige nu gør vi klar til test i hjem rundt om i landet og også på et hotel. Der er noget både noget mekanik og elektronik, som skal være i orden, inden vi går ud med produktet, fortæller direktøren.

Savner en standard

I første omgang skal brusepanelet produceres i Danmark, men det er ikke til at vide, hvad der sker, hvis produktet ender som et produkt på verdensmarkedet.

- Lige nu er vores fokus på Danmark og Tyskland, fordi vand og energipriserne i de to lande er meget høje. Der er naturligvis et stort potentiale i lande med vandmangel, men der er vi langt fra endnu. Det der er vores udfordring er, at der ikke findes en standard for recirkulation af badevand. Kort sagt et svar på hvornår genbrugt badevad er rent nok. I Danmark har vi et krav til private hjem, men så snart det er i offentlige bygninger, er der ingen standarder. Så oplever vi kommuner, som spørger embedslægen, og så bliver det en vurdering fra sag til sag, fra læge til læge, og det gør det svært, for vi ved ikke, hvad vi skal sigte efter. I Tyskland er det meget klart defineret. Der skal badevand være drikkevand, hvilket i min optik er lidt for hårdt at bede om, men der er der dog taget stilling, siger Troels Grene.

FlowLoop var på Roskilde Festival gennem et samarbejde med Innovationsfonden og i samarbejder med DTU.

relaterede artikler

Lavet på Roskilde: Pissegod ide på nye hænder 02. juli 2020 kl. 06:14