Kolde øl på en festival, uden strøm. Det er forretningsideen hos Coolbox, som har serviceret gæster på Roskilde Festival siden 2014. Virksomheden står foran spændende forhandlinger med en tysk virksomhed, som måske vil opkøbe firmaet.

Lavet på Roskilde: Kolde kasser skal sælges, ikke lejes

Roskilde - 03. juli 2020 kl. 06:24 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem gider lunkne eller for den sags skyld brandvarme dåseøl?

Det kan godt være, at det var »cool«, da far var dreng, men i dag er teknologien til at køle drikkevarer og mad ned uden strøm udviklet, og det blandt andet takket være Peter Mailund og hans virksomhed Coolbox. Han begyndte som iværksætter med at teste produktet på gæsterne på Roskilde Festival.

- Vi har været ved Roskilde Festival lige siden 2014. Vi har aldrig været på Roskilde Festival. Det første år var vi lige begyndt, og Roskilde Festival krævede i vores øjne for stort et beløb for, at vi kunne komme med, så vi har faktisk i alle årene arbejdet ud fra en privat have i Vor Frue, siger Peter Mailand.

På eller ved Roskilde Festival, festivalgæsterne er ligeglade. De vil bare gerne have kolde øl, og det kunne Peter og produktet Coolbox levere. Kort sagt er der tale om en kasse, som via et drivmiddel kan køle otte øl 20 grader ned på 15 minutter.

- Vi har set Roskilde og andre festivaler som et sted, vi kunne prøve ting af og få feedback med hjem.

Man lærer af Roskilde - Roskilde lærte os én ting det første år. Sælg produktet, lej det ikke ud. Gæsterne kommer ikke retur med produktet, griner Peter Mailund og fortsætter:

- Vi lærte også, at der er for store transportomkostninger og klargøringsomkostninger ved at tage produktet med hjem igen, siger han.

Med tiden er produktet udviklet så meget, så hvis temperaturen er 25-30 grader, skal der fyldes kølemiddel på en gang i døgnet, og det er faktisk det, som Coolbox bruger det meste af deres tid på, når de er på festivalerne.

Coolboxen er nu på 24 liter, men det er ifølge Peter Mailund ikke så væsentligt. Det væsentlige er, hvor meget den kan køle ned.

- Vores rekord er 10 rammer øl på et døgn, og 10 rammer øl på et døgn kommer man langt med på en festival, siger han.

Sælges måske Coolbox tegner i øvrigt til inden længe at være på vej til at blive solgt.

- Før corona havde vi et tysk firma, som ville købe Coolbox. Vi har holdt kontakten ved lige og skal tale om et salg i august/september, så det bliver spændende, siger Peter Mailund, som så vil holde fokus på sit andet firma lidt i samme stil. Der er målgruppen for nedkølingen medicinal- og fødevareindustrien.

- Der er udfordringer med køl under transport, og det ser vi et stort potentiale i, siger direktøren, som i øvrigt er uddannet tømrer og fik ideen til Coolbox under sine mange egne besøg på festivaler.