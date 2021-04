En del folk i Viby var stærkt betænkelige, da der første gang blev holdt borgermøde om at flytte en del af Lindegården hertil. Foto: Kenn Thomsen

Lavere boliger og nyt bosted i Viby

Roskilde - 09. april 2021 kl. 11:09

De planlagte boliger i området ved Kavsbjerggård øst for det nuværende Viby ændres, så bygningerne nærmest den nuværende bebyggelse bliver lavere. Det sker for at undgå gener med indkig i de nuværende boliger.

Denne lokalplan er en del af den omfattende udbygning med nye boliger i Viby-området og skal behandles på det kommende møde i Plan- og Teknikudvalget.

- Ideen er at binde byen bedre sammen med de fine naturområder øst og syd for stationsbyen. Det sker med nye stier, fritlagte vandløb og bevarelse af moser samt vandhuler, forklarer udvalgets formand Jens Børsting (S).

Mange af de nye boliger er ikke så store og opfylder dermed ønskerne hos nuværende Viby-beboere om at finde alternativer til deres store parcelhuse i det lokalområde, hvor de gerne vil blive boende.

Bange for bosted

I en anden samtidig lokalplan for Viby åbnes der i samme område for opførelsen af et psykiatrisk bosted, hvor 35 beboere skal rykke ud fra den gamle Lindegården i Roskilde, som bliver revet ned og bygget op igen.

Efter kritik fra mange beboere i Viby, der har været bange for konsekvenserne af at få sådan en institution til stedet, er antallet af pladser reduceret til 35, hvilket er halvdelen af den første plan.

Desuden er det præciseret, at der er tale om et åbent bosted for de mest velfungerende patienter, der ikke er spærret inde.

- De skal her have den nødvendige støtte og behandling til at komme videre i deres tilværelse, og det er jeg sikker på, at Roskilde godt kan rumme på dette sted, siger udvalgets formand Jens Børsting.

Begge lokalplaner ventes endeligt vedtaget i slutningen af april på det kommende møde i Roskilde Byråd.

