Lav puls i hjemmeskolen

Se billedserie Selv om skoledagene er kortere, består de for langt størstedelen af stillesiddende arbejde foran computeren. Dertil kommer, at cykelturen til skole, frikvartererne i skolegården og fritidsaktiviteterne efter skoletid alle er sat på standby.

Roskilde - 15. januar 2021 kl. 05:29 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Det bliver ind imellem nogle lange dage ved computeren, og de bevæger sig afgjort mindre end normalt. Samtidig går de jo glip af cykelturen til skole, fodbold i frikvartererne og alle fritidsaktiviteterne, siger Birgitte Høg, der er mor til tvillinger i femte klasse.

Elever i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag, og rørigheden skal tilmed have et pædagogisk sigte. Det dikterer Folkeskolelovens paragraf 15.

Imidlertid kan de fleste hjemmearbejdende forældre nok bevidne, at der ikke er meget bevægelse omkring sofaen, hvorfra deres børn med morgenhår og udtryksløse ansigter sløvt følger dagens skærmundervisning.

Restriktionerne, der blandt andet har medført hjemmeundervisning for elever på alle klassetrin, gælder efter de seneste udmeldinger til 7. februar, men de vil ifølge mange iagttagere højst sandsynligt blive forlænget til omkring 1. marts.

Nødundervisning I maj 2020 barslede Børne- og Undervisningsministeriet med 'Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet' i kølvandet på nedlukningen under corona-pandemiens første bølge. Ifølge denne bortfalder krav om timetal og en del af det normale faglige indhold, når den almindelige skoleundervisning konverteres til hjemmeundervisning.

Efter hjemsendelsen af de ældste elever i december samme år har Roskilde Kommunes Skole- og Børneforvaltning udsendt retningslinjer om differentieret og varieret undervisning til skolerne:

"Fjernundervisningen skal så vidt muligt tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og kompetencer. Det er vigtigt, at nødundervisningen ikke kun tager udgangspunkt i digitale læremidler, pc eller Ipad - men varieres hen over dagen, og både indeholder boglige, kreative og praktiske fag. Vi opfordrer til endnu mere variation og brug af udendørsaktiviteter, virtuelt gruppearbejde, film, lyd, billeder o.lign.", lyder det i teksten.

Variation uden bevægelse Der er således de bedste intentioner om at skabe variation i undervisningen for kommunens hjemsendte skoleelever, der udover det boglige altså både skal udfordres kreativt og praktisk. Imidlertid må formand for Skole- og Børneudvalget, Jette Henning (S), erkende, at retningslinjerne ikke nævner bevægelse i undervisningen med et ord.

- Der er fokus på en varieret undervisning - men nej, der står ikke noget om bevægelse. Vi må tro på, at fagligheden blandt lærerne bidrager med variation og bevægelse, og det har jeg tillid til. Men det kan aldrig blive det samme, når man ikke er fysisk sammen, siger hun.

Starter med gymnastik Der sidder givet masser af kreative skolelærere i de små hjem og strikker bevægelsesopgaver sammen til deres elever, som disse kan afbryde den ensidige skærmundervisning med i løbet af skoledagen.

Men undervisning i Teams giver bare ikke de samme muligheder for at inddrage bevægelse i timerne som det fysiske møde i klasselokalet. Det er også erfaringen hos Marie Villadsen Krag, der underviser i dansk, historie og musik på Lynghøjskolen i Svogerslev.

- Bevægelse i undervisningen er i forvejen en udfordring. Men eleverne skal ud at røre sig, for de bruger mest frikvartererne på at spille sammen på deres mobiler, siger læreren, der nu har indført 5-10 minutters virtuel morgengymnastik i sin 5. klasse, når skoledagen starter.

Hun kan også finde på at sende eleverne på jagt derhjemme efter ting, der starter med fx et g, som de så skal sende et billede af.

- Så finder de måske en gaffel eller en mor, der hedder Gunhild, siger hun.

Ture uden tilsyn Med de færre timer at undervise i er det dog ikke nødvendigvis bevægelse, der står øverst på prioriteringslisten, når der skal overføres koncentreret faglighed til eleverne i de større klasser hjemme ved skærmene. Michael Røscher underviser i dansk, historie, geografi i 6.-9. klasse på Sankt Jørgens Skole, og han ser flere udfordringer i at inddrage bevægelse i sin undervisning.

- Personligt har jeg ikke kunnet afse tid til det ved siden af det faglige. Men det er også dilemmafyldt: mange bor i små lejligheder med flere søskende, og har ikke plads til gymnastiske udfoldelser. Omvendt synes jeg, det er problematisk at sende elever ud på ture uden for hjemmet og gå rundt på egen hånd. Normalt har vi jo tilsynspligt som lærere, men det kan jeg jo slet ikke overholde i praksis, så det synes jeg, er svært at bede om, siger han.