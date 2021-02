Lav et flot hjerte til træet i parken

Har man lyst til at bruge lidt tid på at være kreativ, så kommer der et tilbud lige her. Det gælder om at finde perler, træ eller andre materialer derhjemme, der kan forvandles til et flot hjerte. Når hjertet er færdigt og har fået en snor på, så skal man ud og gå en tur.