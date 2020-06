Roskilde Festival holder en gør-det-selv-festival lørdag den 4. juli for at afbøde savnet af dette års aflyste festival. Foto: Thomas Olsen

Lav din egen Roskilde Festival derhjemme

Roskilde - 10. juni 2020 kl. 11:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det meste af samfundet efterhånden er genåbnet, bliver der fortsat ingen Roskilde Festival i år. Men i stedet for helt at undvære stemningen har festivalen besluttet at hjælpe deltagerne med at skabe deres egen festival derhjemme.

Det sker lørdag den 4. juli, hvor festival nummer 50 skulle have været afsluttet. Denne dag åbner »Roskilde Festival - do it yourself«, hvor deltagerne kan slå telt op i stuen, spille ølbowling i baghaven, lave den perfekte spilleliste, lade sig inspirere, tage stilling og drage af kunsten - og dele det hele med alle de andre deltagere online. I ugerne op til begivenheden kan deltagerne hente inspiration i Roskilde Festivals mange guides til musik, mad, kunst og aktivisme, så alle de selvgjorte festivaler får et fælles skær af orange.

Når man køber billet til Roskilde Festival og deltager på pladsen, støtter man hvert år børn og unges muligheder og fællesskaber. På samme måde er det muligt at købe støttebilletter til 50 kroner og merchandise til »Roskilde Festival - do it yourself«, ligesom man kan erhverve sig et festivalarmbånd til 200 kroner til det særlige event. Overskuddet fra salget går ubeskåret til initiativer, der giver unge stemme og styrker unges fællesskaber.

DR2 sender samme aften klokken 21 en direkte udsendelse med udgangspunkt i årets Roskilde Festival. Programmet rekonstruerer en række klassiske festivaloplevelser, og seerne kan møde nogle af de deltagere, der hvert år er med til at gøre festivalen særlig, ligesom en række danske musikere optræder.

- Vi kan desværre ikke mødes på festivalpladsen i år. Men festivalfællesskabet lever jo heldigvis på mange andre måder. I de seneste måneder har vi oplevet en kolossal opbakning, og flere fortæller, at de planlægger at fejre festivalen. Det er helt grundlæggende for os, at vi kan være platform for fællesskaber. Så vi håber, at rigtig mange vil mødes om musik, mad, kunst og Roskilde-fællesskab og samtidig støtte unges stemmer og muligheder, siger Roskilde Festivals talskvinde, Christina Bilde.

