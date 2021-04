Lastbilkran rev bro ned: Ny bro forventes klar til efteråret

På ønske fra blandt andre Trekronerrådet forventes politikerne i plan- og teknikudvalget på tirsdag at vedtage at sætte krogen i 11,5 millioner kroner i kommunekassen for at få genopbygget broen over Trekroner Allé, efter at en lastbilchauffør 15. december sidste år havde en dårlig dag på jobbet, hvilket resulterede i, at broen blev revet ned.