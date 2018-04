Se billedserie Mohamad Alkhuja er meget glad for at være en del af chaufførskolen og håber på at kunne få et job som lastbilchauffør efter. Foto: CLAVIS sprog & kompetence

Lastbilkørekort sikrer Mohamads fremtid

Roskilde - 06. april 2018 kl. 15:26 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt integrationsprojekt i Roskilde skal uddanne flere nytilkomne flygtninge som lastvognchauffører. Der er nemlig mangel på arbejdskraft i transportbranchen, og samtidig er det en mulighed for at skabe arbejdspladser og bedre integration hos flygtninge. En af de 25 nye elever i chaufførklassen, som skal sidde bag rattet i lastbilen, er 31-årige Mohamad Alkhuja fra Roskilde.

Mohamad Alkhuja har haft svært ved at finde arbejde, siden han kom til Danmark i december 2014, hvor han flygtede fra sit hjemland i Syrien på grund af krig. Det var ved et tilfælde, at Mohamed Alkhuja stødte på chaufførklassen. Han har længe gerne villet tage lastbilkørekort, og hans sagsbehandler var opmærksom på hans ønske og tilbød ham at deltage i chaufførklassen, hvor han for nylig havde første undervisningsdag.

- Jeg er rigtig glad for at være en del af klassen og møde en masse mennesker. Det giver mig mulighed for at arbejde. Jeg vil ikke være på kontanthjælp. Jeg glæder mig til at begynde at arbejde indenfor transportbranchen. Det er en unik mulighed for at få arbejde hurtigt, siger Mohamad Alkhuja, som i Syrien arbejdede som taxachauffør og lavede gardiner.

