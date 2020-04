Køen til genbrugspladsen bliver ved med at strække sig langt. Det giver problemer for nogle af de store køretøjer, der også skal bruge vejene, men politiet har dog ikke fundet grund til at skride ind over for kødannelsen. Foto: Kenn Thomsen

Lastbiler hindret af kø til genbrugspladsen

Den enorme kø til genbrugspladserne giver problemer for de erhvervsdrivende, der skal bruge vejene til andet end at komme af deres affald.

Da politiet kom frem, strakte køen sig 800 meter, men betjentene foretog sig ikke noget, da trafikken godt kunne passere. En patrulje kom igen lidt senere for at tjekke situationen, men også her fandt de trods lang kø ikke grund til at skride ind.

Samme formiddag klagede en erhvervsdrivende i Viby over, at hans køretøjer havde besvær med at komme ud på grund af kø til genbrugspladsen i Viby, hvor der må være 10 biler ad gangen mod 30 på pladsen i Roskilde. Heller ikke her foretog politiet sig noget efter at have beset forholdene.