Lars Lilholt og Shaka Loveless venter med at tage på turné sammen til 2022, hvor de optræder i Jyllinge. Foto: PR

Lars Lilholt og Shaka Loveless udskyder til 2022

Roskilde - 07. januar 2021 kl. 18:32 Kontakt redaktionen

Musikerne savner at komme ud at spille, og publikum hungrer efter at fylde ørerne med god musik, men corona har fat i den lange ende, så flere og flere koncerter bliver aflyst eller flyttet i denne mørke tid.

Musikerne Lars Lilholt og Shaka Loveless er blandt dem, som har rykket deres planlagte koncerter meget langt ud i fremtiden. Koncerten i Hellig Kors Kirke i Jyllinge er blevet flyttet fra 3. februar 2021 til 3. februar 2022. Billetter til den oprindelige koncert er gyldige til den nye dato i 2022.

De to herrer havde ellers strikket en musikalsk aften sammen bestående af to guitarer, to mikrofoner og historiefortællinger til deres turné, som skulle være startet i begyndelsen af året.

Lars Lilholt og Shaka Loveless mødte hinanden i 2015 i »Toppen af Poppen« og har siden været musikalske venner. I ventetiden må man nøjes med at lytte til de musikalske herrers musik i radioen eller på anlægget. Og så tænke på dagen, når deres musik slippes løs under hvælvingene i Hellig Kors Kirke om et års tid.

Billetter kan købes på gimle.dk