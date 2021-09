Lars-Chr. Brask er opvokset i Roskilde, og nu vil han som spidskandidat for Liberal Alliance gerne skabe en god udvikling for sin hjemby. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Lars-Chr. Brask (LA): - Orden i penalhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lars-Chr. Brask (LA): - Orden i penalhuset

Roskilde - 22. september 2021 kl. 06:06 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

- Vi skal have orden i penalhuset, så vi altid ved, hvor både viskelæder og blyantsspidseren ligger. Ellers kan vi ikke udrette meget, lyder et yndlingsudtryk fra byrådsmedlem Lars-Chr. Brask, der er spidskandidat for Liberal Alliance ved det kommende valg til Roskilde Byråd.

Med det sigter han især til kommunens økonomiske politik, hvor han ønsker en bedre erhvervspolitik med forståelse af virksomhederne og deres behov.

- Erhvervslivet skal skabe arbejdspladser og velstand, der også er forudsætningen for den velfærd, som de fleste af os ønsker. Hvis vi skal sikre sådan en udvikling, kræve det en meget tæt dialog mellem det lokale erhvervsliv og kommunen.

Gode fysiske rammer

En anden vigtig del i Lars-Chr. Brasks penalhus er at skabe gode fysiske rammer i kommunen, enten det gælder børneinstitutioner, skoler eller veje og cykelstier.

- Vi kan ikke forvente, at børnene trives og lærer noget, eller at lærerne kan levere en god og inspirerende undervisning, hvis det skal foregå i nedslidte og dårlige lokaler. Det inspirerer ikke til udvikling og velfungerende mennesker, fremhæver han.

- Men før det kan gennemføres, må kommunen have bedre orden i sin økonomi. Det sker ikke med det budget, som et stort flertal netop er blevet enige om. Her bruger man for mange penge på den almindelige drift, så der ikke er råd til de nødvendige investeringer i nye initiativer.

Løkke dårligt behandlet

Da Brask i efteråret 2019 valgte at skifte fra Venstre til Liberal Alliance var det resultatet af længere tids overvejelser.

- Jeg synes Løkkes afgang som partiformand foregik på en meget uværdig facon. Han havde jo gjort det meget godt, og det foregik på en meget uordentlig måde, da et flertal i den organisatoriske ledelse pludselig ville af med ham.

Samtidig havde Brask i Roskilde Byråd oplevet, at han hos Venstre ikke fik lejlighed til at tage fat på de opgaver, han mente at være kvalificeret til, og som hans store stemmetal berettigede til.

- Desuden havde jeg allerede mødt Knud Erik Damgaard samt Hans-Petter Dalen fra LA i Roskilde, og de gjorde et positivt indtryk på mig.

- Partiets nye leder Alex Vanopslagh respekterer jeg også meget, fordi han både politisk og retorisk er meget dygtig. Efter min mening er han en af fremtidens 'politisk stjerner' her i landet.

Sammen med andre lokale kræfter har Brask været med til at gøre Roskilde til en 'politisk højborg' for Liberal Alliance. I løbet af et par år er antallet af medlemmer her i området vokset fra 50 til 150.

Tror på to i byrådet

Ved det kommende valg til Roskilde Byråd i november, bliver Brask skuffet, hvis ikke Liberal Alliance får valgt mindst to medlemmer - måske endda flere.

Partiet er i valgteknisk samarbejde med både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, selv om der ikke er den store enighed f.eks. om brug af udenlandsk arbejdskraft.

- For os er det en taktisk alliance uden de store bindinger. Vi har en fælles ramme, og ellers er vi forskellige partier, forklarer Lars-Chr. Brask.

Et andet slogan for ham er 'klar tale og retning'.

- Vi skal sige det, som det er - og så gøre noget ved det. Man skal altid være både åben og ærlig og lade være med at opstille unødvendige regler.

Lærer i opposition

Gennem sine hidtidige år i Roskilde Byråd har Brask været i opposition til en socialdemokratisk borgmester.

- Så jeg har lært, at man skaber de bedste resultater i et godt og lydhørt samarbejde gennem dialog og vidensdeling.

- Den arbejdsform vil jeg fortsætte med, uanset valgets resultat, forklarer Lars-Chr. Brask.

tk Blå bog

Navn: Lars-Christian Brask.

Født 1963 på Gotland, hvor

Faderen var direktør på en fabrik for dameundertøj, mens

Moderen arbejdede på firmaets kontor.

1969 kom familien til Roskilde, hvor den unge Lars-Chr. startede på Skt. Josefs Skole.

Matematisk-biologisk student fra Himmelev Gymnasium.

Var lærervikar på Skt. Josef, hvor han bl.a. havde Jan Magnussen.

Sproglig HH-eksamen fra Roskilde Handelsskole.

Bankuddannet hos Jyske Bank i Roskilde.

Fik næringsbrev som vekselerer.

1990 rejste han til England, hvor han fik forskellige ledende stillinger i verdens største investeringsbank.

Mens han var i England stod Brask i spidsen for et stort racer-team og var med til at åbne fire restauranter i London.

2005 kom han hjem til Roskilde med familien, der også består af hustruen Sue og to børn.

Var derefter direktør i to forskellige banker.

Arbejder nu som professionel bestyrelsesmedlem, ofte formand, i en række forskellige aktieselskaber.

Den politiske interesse blev vakt allerede i gymnasietiden, hvor han var medlem af både Konservative Gymnasiaster og Konservativ Ungdom.

Under sit ophold i England var han med i det konservative Tory-parti under ledelse af Thatcher, hvor han fik opbygget et meget fint netværk.

Da Brask kom tilbage til Danmark, syntes han, at De Konservative 'manglede bid'.

I stedet gik han ind i Venstre, fordi Anders Fogh havde en tydelig profil med meget klare løter til vælgerne.

Valgt til Roskilde Byråd for Venstre i 2013 og på ny i 2017 med langt over 1.000 stemmer, hvilket var fjerdemest efter Joy Mogensen (S), Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (DF).

2019 skiftede Brask til Liberal Alliance, fordi dette parti svarer bedre til hans ideer.