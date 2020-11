Langhåret børnebog

Gitte Brink fra Himmelev har sammen med tegner Katja Fabritius de Tengnagel skabt en langhåret bog, eller i hvert fald en bog om en pige med et utroligt langt hår.

Håret er igangsætter i bogen, til pigens fantasier, der leder læseren gennem en verden af dyr og årstider, samtidig med at den er sjov for tre- til seksårige børn. Bogens tegninger er samtidig en verden af mylder, der kan bruges tid på at lede i og snakke om.