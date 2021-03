Lange køer til lyntest

Foran Roskilde-hallerne har der i flere dage været lange køer for at få foretaget en lyn-test for corona.

Flere gange, når Roskilde Avis kom forbi for at tjekke, snoede køen sig rundt inde i forhallen, og udenfor strakte den sig helt ned til Møllehus. Op mod 100 mennesker ventede her i nogle tilfælde op mod to timer for at få pinden op i næsen og blive forsikret om, at de ikke var corona-smittede.