Se billedserie Den tidligere kedelcentral har stået tom i årevis bag Føtex. INSP på den anden side af Køgevej har længe haft kig på bygningen og vil gerne indrette et elektronisk musikhus, men det kræver fondsmidler. I første omgang har INSP fået en million kroner af Roskilde Festival til indkøb af udstyr. Foto: Lars Ahn Pedersen

Lang vej før INSP kan gøre brug af festival-donation

Roskilde - 17. april 2020 kl. 13:37 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Festival donerede torsdag 15 millioner kroner til projekter for børn og unge, og den ene af millionerne gik til INSP i Roskilde. Kulturhuset, der ligger på det gamle skoleslagteris grund på Køgevej, har planer om at forvandle den tidligere kedelcentral til et elektronisk musikhus, og millionen fra festivalen er øremærket til indkøb af udstyr.

Til gengæld kan der godt gå noget tid, før det bliver muligt at flytte ind i Kedelcentralen, som musikhuset skal hedde. INSP har i mange år haft kig på kedelcentralen og har været i dialog med fonde, for det vurderes, at det vil koste cirka 20 millioner kroner at overtage og renovere den forfaldne industribygning bag Føtex.

- Roskilde Festival giver kun til indhold, ikke til bygninger, og det vil da også være synd, hvis de skulle bruge overskuddet på mursten. Desværre betyder corona-situationen, at fondene har meddelt, at de koncentrerer sig om det, de allerede har sat i gang, så vi kommer til at vente lidt længere på svar, siger Camilla Martens, leder af INSP.

Idéen med det elektroniske musikhus er udsprunget af INSP Sound, som er et fællesskab omkring elektronisk musik. Med Kedelcentralen skal der skabes et sted, der både indeholder musikstudie, spillested og undervisningsfaciliteter, så det bliver muligt at opleve hele processen fra indspilning til koncert.

- Vi kalder det selv for et »musikinspiratorium«. Elektronisk musik har traditionelt set været skabt meget i kældre eller soveværelser, men vi vil gerne have folk ud af kælderen, så de kan mødes med hinanden, siger Camilla Martens.

INSP har gennem hele sin levetid henvendt sig til sårbare unge med en anderledes baggrund, og de skal også have plads i Kedelcentralen.

- Det ligger i vores dna at inkludere andre. Vi har kun fået positive tilkendegivelser fra alle musikaktører på området, for de siger, at det er noget, der har manglet, siger Camilla Martens.

