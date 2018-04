Lang udsigt til sikring af atomaffald

"Ministeriet har travlt. Det skriger jo til himlen. I 2003 vedtog Folketinget, at man skulle træffe beslutning om, hvad der skulle ske med atomaffaldet på Risø senest i 2012. Så i min verden har man haft travlt i fem år. Nu har de så endnu mere travlt", siger Joy Mogensen til Politiken.

De seneste 15 år har det været planen, at alt affald skulle væk fra Risø senest i 2023. Men i midten af marts besluttede et enigt Folketing at lade Danmarks atomaffald blive på Risø frem til 2073, hvorefter det skal graves 500 meter ned i jorden på et endnu ukendt sted.

Udfordringen er, at det på grund af dårlig sikkerhed ikke er forsvarligt at lade de flere end 5.000 gifttromler blive i de eksisterende bygninger ved Risø, vurderer tilsynsmyndighederne. Under Stormen Bodil i 2013 var vandet få centimeter fra at nå atomaffaldet. Siden har man anskaffet sig en såkaldt "water tube", som fungerer som en dæmning. Ifølge eksperter ved man ikke med sikkerhed, hvad der vil ske, hvis affaldsrester siver med vandet tilbage i Roskilde Fjord, fordi man ikke har stået i en lignende situation før. Både minister og Dansk Dekommissionering, som har ansvaret for atomaffaldet på Risø, garanterer, at situationen er under kontrol

"De nukleare tilsynsmyndigheder har vurderet, at en water tube dæmning kan yde tilstrækkelig beskyttelse af Dansk Dekommissionerings Lager for Lavaktivt Affald, indtil en permanent løsning er på plads", skriver Uddannelses- og forskningsministeriet i en mail til Politiken.

Et nyt, sikkert lager må ikke have vinduer, hvilket de eksisterende har. Desuden skal det ligge mindst fire meter over jorden. De nye bygninger skal have specielle dobbelte sluser ved indgangen og skal være klimastyret, så tønderne ikke ruster.

Ifølge aftaleteksten, som et enigt folketing står bag, er det "forudsat", at de nye bygninger kan tages i brug i 2023, men der findes endnu ingen detaljeret tidsplan. I stedet henviser Uddannelses- og Forskningsministeriet til en tre år gammel rapport udarbejdet af Geus, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, og Dansk Dekommissionering. Rapportens konklusioner advarer tre gange om mulige forsinkelser.

Ifølge Dansk Dekommissionering vil det nuværende lager være fyldt op i 2022. Derfor kan der blive brug for en "plan B" inden de nye, sikre bygninger står klar, forklarer direktør, Ole Kastbjerg.

"Vi kan lave affaldsreduktion, og det kan hjælpe. Men det er klart, at vi tænker i en plan B, hvis vi løber tør for midlertidig lagerplads, hvor vi søger om tilladelse til at opbevare mere affald andre steder, end vi gør i dag", siger Ole Kastbjerg til Politiken.