Vikingeskibsmuseet er afhængigt af entréindtægter, og fortsætter nedlukningen længe, kan det betyde et forandret museum på den anden side af krisen. Foto: Kenn Thomsen

Lang nedlukning vil forandre museer

Tabet af entréindtægter vil få store konsekvenser for museerne, hvis nedlukningen på grund af corona-smittefaren bliver langvarig.

Når Vikingeskibsmuseet atter åbner, kan det blive som et mindre museum, fordi man mangler indtægterne fra publikum, som udgør to tredjedele af museets økonomi.

Ikke mindst fordi museumskoncernen ikke er omfattet af nogle af de hidtidige hjælpepakker og ligesom Vikingeskibsmuseet ikke har pengereserver at tære på.

- Sådan en selvejende institution med et almennyttigt sigte har ikke samlet penge på kistebunden gennem mange år, for det skulle jo bare gå i nul, og man skulle ikke give overskud til nogle aktionærer. Derfor står vi nu her, siger Romus direktør, Morten Thomsen Højsgaard.