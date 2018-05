Den 21-årige mands forklaring lød på, at han ikke kunne kende teltene fra hinanden og derfor havnede inde hos en meget fuld, sovende fremmed kvinde, som ikke desto mindre inviterede ham til sex. Byretten troede ikke på forklaringen, men landsretten mente, den skabte så megen tvivl om, hvad der skete mellem de to, at han blev frifundet. Foto: Jens Wollesen

Landsret omstøder dom for festivalvoldtægt

En af de mest kedelige episoder under sidste års Roskilde Festival førte til en anklage om voldtægt, hvor en 21-årig mand havde sex i et telt med en kvinde, der var så fuld, at hun ikke var i stand til at modsætte sig handlingen og bagefter ikke kunne huske, hvad der var sket.

Efter at være blevet dømt for voldtægt i byretten er den 21-årige imidlertid nu blevet frifundet i landsretten. Han har hele tiden forklaret, at den plakatfulde kvinde, som han aldrig havde set, før han gik ind i et forkert telt, selv inviterede ham til sex. Den forklaring anså byretten for helt usandsynlig, hvorimod landsretten kom frem til, at der var så megen usikkerhed om, hvad der skete i teltet, at der ikke var tilstrækkeligt sikre beviser for, at den 21-årige havde gjort noget ulovligt.