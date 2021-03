Hvorfor skal de små 300 beboere i Gundsømagle køre til Jyllinge for at blive coronatestet? - Lad os få et testcenter i vores forsamlingshus, lyder det fra landsbyrådsformand Palle Gram. Foto: Lars Kimer

Landsbyråd i opråb: Vil testes i vores egen by

Roskilde - 23. marts 2021 kl. 13:42 Af Lars Kimer

Hvorfor skal de omkring 3000 borgere fra Gundsømagle tage til Jyllinge for at blive testet for corona?

Det vil byens landsbyråd gerne have et godt svar på. Så nu har rådet skrevet til Roskilde Kommune og opfordret til at få oprettet et teststed i byen.

- Vi har lyttet til lokale, som har stået i lange køer i både Roskilde og Jyllinge, og vi har et rigtig fint sted, som kan bruges til formålet. Vores forsamlingshus kan jo ikke holde mange fester, så der ville være godt med plads og tid i kalenderen. Der ville hurtigt kunne oprettes et testcenter, siger Palle Gram, formand for landsbyrådet.

Falck har ifølge landsbyrådsformanden allerede været forbi forsamlingshuset og godkendt det til, at der kan laves et testcenter og senere vaccinationscenter, da virksomheden var rundt for at finde egnede lokaliteter.

- Vi kunne jo have åbent her i byen en dag, hvor der ikke er åbent i Jyllinge, så supplerer vi hinanden godt, og der findes jo andre steder, hvor testcentrene ligger tættere, end vi ville gøre her hos os, siger Palle Gram.

Ringe busforbindelser

Og måske landsbyrådsformanden har noget at have sit argument i. Ser man mod syd, så kan man to dage om ugen blive testet i Gadstrup, en by af samme størrelse som Gundsømagle, og i nabobyen Havdrup er der også test to dage om ugen. Der er faktisk kortere afstand mellem disse to teststeder, end der vil være ved at oprette et teststed i Gundsømagle Forsamlingshus og bibeholde et teststed i Jyllingehallerne.

Palle Gram skyder på busforbindelserne i Gundsømagle og til Jyllinge, som han kalder for ringe.

- Specielt for vores ældre vil der være en kæmpe fordel at kunne blive testet lokalt. Busforbindelserne til Jyllinge er ringe, og hvis der tilmed også er lange ventetider, kan det blive en dagsopgave for en ældre at blive testet. Noget som måske gør, at mange ældre og andre faktisk opgiver at blive testet, siger Palle Gram og fortsætter:

- Det er landsbyrådets klare opfattelse, at flere fra byen vil blive testet det, de skal, hvis de kunne få muligheden lokalt, og vi ville også gøre det lettere at blive testet for en række af de mindre byer rundt om os. Jeg ved ikke, hvor folk fra Østrup, Østrup Holme, Herringløse, Kirkerup, Tågerup og Gundsølille kører hen for at blive testet, men et testcenter i Gundsømagle vil absolut være det tætteste for alle disse mennesker, siger han.

Borgmester: Det sker nok ikke

Borgmester Tomas Breddam (S) kan godt forstå ønsket, men må også skuffe borgerne i landsbyen med sit svar.

- Lige nu har vi nok testkapacitet, og vi har ikke muligheden for at lave et så finmasket netværk, som der her bliver lagt op til. Men skulle smitten stikke af i Gundsømagle, hvilket ingen jo håber, så er vi klar til at reagere på det, lige som vi reagerede i Viby og i Jyllinge, og så er det godt at vide, at forsamlingshuset kan bruges, siger han.