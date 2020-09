Herringløse Landsbyråd har fået lavet en undersøgelse, hvor 194 husstande i Herringløse og Hvedstrup har deltaget, og 80 procent af dem svarer, at de ikke synes, en solcellepark i området er en god ide. Foto: Mie Neel

Landsbyer siger stort nej til solceller: Lodsejere på vej med forslag

Roskilde - 30. september 2020 kl. 18:32 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

En solcellepark på op til 140 hektar får ikke just varme hilsner med på vejen blandt beboerne i Hvedstrup og Herringløse, som kan blive de nærmeste naboer.

Herringløse Landsbyråd har netop fremlagt deres undersøgelse af holdninger til projektet. Og står undersøgelsen til troende, så er modstanden stor. Næsten 80 procent af husstandene har svaret på undersøgelsen, og af dem har næsten 80 procent sagt »min husstand er imod opførslen af et solcelleanlæg«.

- Vi synes jo, at undersøgelsen er meget tydelig. Vi har vist folk et kort over det område, som tegner til at blive til solceller, og så har folk kunnet svare på »Hvad er holdningen i din husstand til opførslen af et solcelleanlæg på markerne syd for Herringløse?« Det er svært at være mere neutral i vores måde at spørge på, siger Christian Gervø, formand for Herringløse Landsbyråd og fortsætter:

- Vi kan kun tage udgangspunkt i det, som initiativtagerne har fremlagt for os i arbejdsgruppen. Der fik vi at vide, at det var det store projekt, de gik efter, for ellers var businesscasen ikke god nok, siger han.

Kommer med revidering

Da de to lodsejere præsenterede projektet i DAGBLADET, var det med devisen »hvis ikke landsbyen vil være med, så bliver projektet ikke til noget«. Helt så hårdt skåret taler den ene af lodsejerne bag projektet ikke længere.

- Vi mener fortsat, vi har fat i et fantastisk projekt, og vi arbejder med projektet samtidig med, at vi lytter. Det er blandt andet derfor, der ikke er sendt et projekt ind til kommunen endnu, siger Lars Thygesen og fortsætter:

- Vi arbejder ud fra at tage hensyn til flest mulige, og vi arbejder med et tilpasset projekt, som vi mener, rigtig mange vil kunne se sig selv i, siger han.

Lars Thygesen ønsker ikke at kommentere på landsbyrådets undersøgelse.

- Jeg vil tro, at vi inden for de næste par måneder kan præsentere et nyt forslag. Og ved den lejlighed tænker vi at sende et brev med projektforslaget til alle husejere i Herringløse for at se, hvad deres holdning er til projektet, siger Lars Thygesen og fortsætter:

- Siden projektet blev præsenteret, er der jo kommet retningslinjer fra staten, og det betyder, at der skal være 200 meter til byer. Det har aldrig været vores mening, at solcellerne skulle ligge klos op ad byen, men nu har vi noget konkret at arbejde med. Det er vores forventning, at der skal plantes rundt om anlægget, og det tilbageværende areal op mod byerne vil vi forære til byerne, så de kan udvikles til formål, som byerne synes kunne være fornuftigt.

Politiker sig næsten intet

Politisk har der været rimelig stor tavshed fra byrådet, og Jens Børsting (S), som er ny formand for plan- og teknikudvalget, er også varsom med at mene noget om sagen.

- Vi har ingen politik på dette område. Vi diskuterer stadig, om det er noget, vi skal have. Holdningen lige nu er, at borgerne skal snakke sig til rette, og kommer der noget ud af det, så ser vi på det, siger han.

At borgerne siger så forholdsvis klart nej til projektet i landsbyrådets undersøgelse, tør udvalgsformanden ikke lægge for meget i.

- Man skal altid passe på med at kommentere på en undersøgelse, man ikke har set. Vi kan altid bruge det at spørge borgerne til noget, men jeg tror, jeg gør klogt i, at tale direkte med landsbyrådet om sagen, siger Jens Børsting.

