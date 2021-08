Landsbyrådet i Gundsømagle håber på at kunne få lavet en helhedsplan for byen. Kommunen skal være med - da den jo står for al planlægning - og så håber formanden og næsteformanden i byen på, at byens beboere vil komme med alle deres gode input til, hvad der kan gøres anderledes og bedre. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Landsby vil også have en helhedsplan

Roskilde - 15. august 2021 kl. 16:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

De har en i Jyllinge, en i Svogerslev og en i Viby. En helhedsplan. En plan, som samler tanker og ideer og udstikker retningen for, hvordan en by skal udvikle sig. Nu bør det være Gundsømagles tur. Det mener i hvert fald byens landsbyråd, som allerede har gjort det politiske niveau i Roskilde Kommune opmærksom på ønsket. Men landsbyrådet ønsker ikke at skyde processen i gang uden opbakning fra byen.

- En plan for, hvordan vores by skal udvikle sig, er en stor ting. Derfor håber vi også, at rigtig mange af beboerne har lyst til at komme med deres bud på, hvad byen mangler. Det skal ikke være en plan udviklet af landsbyrådet. Det skal være beboernes ønsker, foreningerne, virksomheder og institutioner. Og så skal vi meget gerne have kommunen med til at stå for processen, da byplanlægning jo er deres område, siger formand for landsbyrådet, Palle Gram.

Byen ændrer sig Landsbyrådet har naturligvis gjort sig nogle tanker om temater så som nye boliger, trafik, kultur, natur og ældre.

- Men det er på et meget overordnet plan. Vi hører dog i byen, at folk fx taler om, at noget af landsbymiljøet er ved at forsvinde, fordi der bliver bygget så mange boliger. At vi ændrer karakter til en forstad frem for en landsby, og så lander der hovsa-byggeri midt i vores gamle bydel. Derfor vil det måske være klogt at få faste rammer for udbygning og ombygning af byen, siger Karin Linde, som næstformand i landsbyrådet.

Trafikken vil også give udfordringer i fremtiden. Det gælder både bil, bus og cykel.

- Hvordan skal det udvikle sig? Er vi klar til motorvejen? Skal vi kæmpe for cykelsti til Veksø, eller hvad skal der ske? Og hvad med skolevejen, er den nu sikker nok efter, at vi fik den hævede flade på Sognevej? Jeg tror, at borgerne i byen har rigtig mange input til forbedringer, store som små, siger Palle Gram.

Visionsmøde Landsbyrådet håber på at kunne holde et visionsmøde for byen, måske i forsamlingshuset måske på torvet i indkøbscenteret.

- Vi holder fast i kommunen for at få det til at ske, så håber vi bare, at byen kan komme med input, siger Karin Linde.

Politisk lader der til at være stemning for, at arbejdet med en helhedsplan sættes i gang.

- Vi har sat den på dagsordenen i vores udvalg til mødet i næste uge. Jeg føler mig rimelig sikker på, at der vil være opbakning til at sætte arbejdet i gang. Jeg tror dog, at vi gør klogt i først at begynde på arbejdet efter nytår, for at påbegynde arbejdet med en helhedsplan tre måneder inden et valg, tror jeg ikke vil være gavnligt, siger plan- og teknikudvalgets formand Jens Børsting (S), som er helt med på, at kommunen kommer med et oplæg til et borgermøde, og beboerne så kan komme med alle deres forslag på mødet.

