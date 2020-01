Borgergruppen, som arbejder for en ny dagligvarebutik i Vindinge, har travlt. Senest 31. januar skal der være en afgørelse på, om der kan rejses 3,5 millioner kroner til byggeriet af en ny butik blandt byens borgere. Billedet viser det forslag til en butik, som arbejdsgruppen fremlagde på borgermødet i Vindinge onsdag aften.

Send til din ven. X Artiklen: Landsby har tre uger til at finde 3,5 mio. til nyt supermarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsby har tre uger til at finde 3,5 mio. til nyt supermarked

Roskilde - 10. januar 2020 kl. 17:51 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en spændt arbejdsgruppe, som onsdag aften præsenterede deres forslag til en ny dagligvarebutik i Vindinge for byens borgere.

Med var også byens købmand, Michael Møller, som høstede store klapsalver, hver gang han fortalte om sit ønske for en nye butik. Men en ting er klapsalver, en anden er at få pungen op af lommen, for det skal Vindingeborgerne have.

De skal nemlig selv komme med 3,5 millioner kroner, for at det 16 millioner kroner dyre projekt bliver til mere end fine tegninger.

Læs også: Landsby støtter købmandsprojekt i stor stil

- Pengene skal vi bruge til udbetaling, da vi kan få finansieret de 70 procent af projektet. Vi danner et anpartselskab og køber grunden, siger Nichlas Nybjerg fra arbejdsgruppen, som er en gruppe af Vindingeborgere, der har samlet handsken op for at få undersøgt, om løsningen med anparter kan give byen den længe ventede nye dagligvarebutik.

Findes pengene, dannes Ejendomsselskabet Vindinge Butiksejendom, som skal købe den 3600 kvadratmeter store grund og stå for opførelsen af byggeriet, der ventes at give en butik på 900 kvadratmeter med 30 p-pladser.

Når lånene til byggeriet er betalt af, forventeligt om 20 år, vil der blive begyndt at blive udbetalt udbytte til de forhåbentlig mange, som har lagt penge i butikken.

- Det er et borgerprojekt, hvor vi rigtig gerne vil have Michael med, for han er jo byens købmand, siger Nichlas Nybjerg.

Den første million I søndags gik projektgruppen i gang med at sælge anparter, og allerede onsdag aften nærmede de sig tilkendegivelser for den første million kroner.

- Det lader til, at der er stemning for projektet, men vi har travlt, for vi skal have fundet pengene inden den 31. januar. Vi laver en status den 20. januar for at se, om der er grundlag for at sætte en slutspurt ind, siger Nichlas Nybjerg.

Anparterne koster 2500 kroner stykket, så der skal tegnes i alt 1400 styk. Vindingeborgerne kan følge, hvordan projektet skrider frem ved en stander ved deres nuværende Spar-købmand.

relaterede artikler

Vindinge-borgere skal spytte i kassen for at få ny købmand 25. oktober 2019 kl. 05:09

Er Vindinge klar til en trekant med mere liv? 12. januar 2018 kl. 06:02

Købmand klar med ny butik til 15-20 millioner 05. januar 2017 kl. 20:15