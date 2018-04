Landmænd til kamp mod energiselskab om kæmpe ledninger

Stadigt flere ledninger og kabler snor sig gennem landet, og det kan få enorm negativ betydning for landmænd i fremtiden. Derfor har flere landmænd stævnet Energinet, fortæller DR Sjælland.

- Det giver en masse bøvl, ødelagte dræn og en jord, der er årevis om at blive god igen. Og så kan det betyde store bindinger for de kommende generationer.

Sådan lyder det fra landmand Villads Sørensen fra Gadstrup ved Roskilde. Han har udsigt til at få et kæmpe el-kabel fra vindmølleparken Kriegers Flak gennem sine jorder.

Han kan ikke forstå, at regningen ender hos landmændene, når statens kabler og ledninger går ind over markerne.

- Jeg synes simpelthen ikke, at det kan være rigtigt, at staten kan komme og sige, at nu lægger vi et kabel her, og hvis I skal have lavet noget om på jeres bygning, så er det for egen regning, I flytter kablet, siger han til DR Sjælland.

Og Villads Sørensen er ikke den eneste.

Han har sammen med fire andre sjællandske landmænd stævnet det statslige energiselskab Energinet for at finde ud af, om selskabet kan slette det såkaldte gæsteprincip, der betyder, at ledninger skal kunne flyttes, uden det koster landmanden noget.

Landmændene mener, at det skal være lednings-ejeren, der skal betale for at få ledningen flyttet, hvis landmanden vil udvide. Men det mener Energinet ikke. De står for både den kommende gasledning Baltic Pipe og for det store elkabel fra Kriegers Flak, og når landmanden en gang har fået erstatning, ligger ledningens placering fast, lyder det.