Se billedserie Bodil Cederberg fra Bodils Landkøkken elsker musik. Hun har tidligere haft koncert med Die Herren, og til august kigger Jesper Lohmann forbi med et 18 mand stort bigbandorkester. Bodil Cederberg vil holde flere koncerter om året. Foto: Britt Nielsen

Landkøkken vil have mere musik på menuen

Roskilde - 01. juli 2021 kl. 15:56 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Bodil Cederberg fra Bodils Landkøkken glæder sig til den 8. august, hvor der igen er koncert ved landkøkkenet. Denne gang er det planen, at den store gårdsplads skal danne ramme om en koncert med Jesper Lohmann og Peder Kragerups 18-mands store bigbandorkester.

Jesper Lohmann vil synge Elvis, Frank Sinatra, Johnny Cash og Otto Brandenburg. Jesper Lohmann har tidligere optrådt med Four Jacks-numre sammen med Stig Rossen, Jesper Asholt og Keld Heick, så nogle af disse numre dukker måske også op.

- Gæsterne kan nyde to timer med livemusik. Det tror jeg, bliver fantastisk. Og hvis det bliver dårligt vejr, kan vi rykke ind i Laden, siger Bodil Cederberg og henviser til det store rum, hun fik indrettet i gårdens længe i efteråret 2019.

Corona spændte ben

Allerede dengang havde hun tankerne om, at salen ikke kun skulle være til større fester, men også koncerter i de døde perioder. Flere arrangementer og koncerter var aftalt, da coronaen ændrede på tingene.

- Nu har vi kun nået at have Die Herren i Laden sidste år, siger Bodil Cederberg og forklarer, at det skulle have været en stående koncert i april 2020, men den blev rykket til september 2020.

Der blev i stedet tale om to koncerter, da publikum skulle sidde og have afstand. Der kom 60 tilskuere til hver koncert.

- Die Herren vil jeg gerne have igen, lyder det begejstret fra Bodil Cederberg, som tidligere har været forpagter af Ramsømagle Forsamlingshus og mindes de fantastiske koncerter, foreningen Ramsø Musikhus stod for.

Nu vil Bodil Cederberg gerne finde sit eget musikkoncept.

- Jeg vil gerne have hjælp til at planlægge koncerterne. Det kunne være, at der var nogen, som ville stå for en forening, jeg kunne samarbejde med. Der er mange om buddet herude, men der skal være plads til os alle, siger Bodil Cederberg og nævner, at der stadig er koncerter indimellem i Ramsømagle Forsamlingshus og bliver det i Vibys nye kulturhus, Cosmos.

- Her kan vi lave noget anderledes, siger Bodil Cederberg, som forestiller sig, at det kunne blive til tre koncerter hver vinter.

- En akustisk koncert med Poul Krebs kunne være sjovt, men det skal ikke bare være, hvad jeg er vild med. Det vil være godt, hvis der var nogen, som gad være med og som var mere inde i det end mig. Der skal nogle idéer på bordet. Det kan også være andet end musik. Teater for børn eller lignende hvis man fik lavet sådan en forening, siger Bodil Cederberg, som har travlt i Bodils Landkøkken.

- Der har været travlt, siden jeg åbnede i april. Det er gået ud i et flow. Jeg ramte 100 timer i sidste uge, siger Bodil Cederberg og fortæller, at hun er rigtig glad for sit personale i denne tid og forventer, at hverdagen bliver mere normal i løbet af efteråret.