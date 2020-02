Johannes Borglykke Sørensen har givet det sidste, han havde i sig, mens Rune Gryding (th.) og Markus Kramer ruller af efter at have konkurreret i e-cykling-programmet Swift. Foto: Anders Ole Olsen

Landevejens fællesskab har fået tag over hovedet

Men søndag fik cykelrytterne et nyt sted at mødes, da Cycling Power på Helligkorsvej åbnede. En kombination af testcenter og café, hvor man ikke skal forvente, at der bliver talt om meget, som ikke har med cykling at gøre. Bag Cycling Power står Magnus Brinch Larsen, som de seneste otte år har haft det som sin levevej at lave test af og træningsprogrammer for cykelryttere, og det er også det, han tilbyder i cafeen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her