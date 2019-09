Politiet var hurtigt fremme på Dronning Sofies Vej, men da var tyvene over alle bjerge. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Lampetyve stjal også bilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lampetyve stjal også bilen

Roskilde - 05. september 2019 kl. 08:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man har sikret sit hjem med rumfølere og overvågningskameraer, ved man, at alarmen somme tider bliver aktiveret at bagateller - fx en plante, der bevæger sig i lidt træk eller en flue, der kravler hen over linsen på et kamera.

Onsdag formiddag var det imidlertid alt andet en bagateller, der var årsag til, at ejeren af et hus på Dronning Sofies Vej på sin mobiltelefon fik en melding fra sit alarmsystem om, at der var indbrud på hjemadressen. Han skyndte sig at gå ind på alarmsystemets app, hvor et billede viste, at der var ubudne gæster i huset. Derpå ringede han straks til politiet, som sendte en patrulje med udrykning i håb om at nå frem, så gerningsmændene kunne blive taget på fersk gerning.

Det kunne de ikke, for de var hurtigt væk. Det skyldtes blandt andet, at de i deres søgen i huset fandt nøglerne til den hvide Audi Q2, der holdt i indkørslen. De klippede også tre dyre lamper ned og smed dem ind i bilen, som desuden indeholdt golfudstyr, så det blev en særdeles udbytterig formiddag for de hurtige indbrudstyve.

Bedømt ud fra billederne fra overvågningskameraerne er gerningsmændene to mænd i 20'rne. Begge er mellem 180 og 190 centimeter høje og spinkle, og de var iført sorte hættetrøjer på gerningstidspunktet.

Duoen kom ind i huset ved at bryde et køkkenvindue op med et koben.

Den stjålne bil er fortsat ikke dukket op. Den har registreringsnummeret CF 75 599.