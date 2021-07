DSB har fået styr på deres system og gjort det lettere for pendlere at registrere deres parkering på Roskilde Station. Billedet er fra november, da parkeringsforsøget var nyt - pendlerne kan nu parkere 16 timer gratis. Foto: Lars Ahn Pedersen

Lakker pendlernes parkeringskaos mod enden? Det tror DSB på

Roskilde - 07. juli 2021 kl. 12:23 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er noget om snakken, når pendlere fra Roskilde beretter om problemer med den digitale parkeringsordning, der før jul blev indført som et forsøg på Roskilde Station.

Det erkender DSB, men de mener også, at der er ved at være taget hånd om de værste af systemets børnesygdomme.

- Jeg vil give dem ret i, at DSB i en periode, hvor vi har skiftet it-leverandør, har haft en del ustabilitet, særligt i marts og april. Vi har nu meget høj stabilitet på systemerne, og vi har gennemført nogle ændringer i systemet for at gøre det mere robust og gøre det nemmere at bestille de her parkeringer. Vi udvikler løbende systemet, så det bliver bedre, siger bæredygtighedschef i DSB Aske Mastrup Wieth-Knudsen.

En del af pendlernes problemer med den digitale parkering har været, at de dagligt skal logge ind på deres profil på DSB's hjemmeside for at finde en kode, som de derefter skal taste ind i en parkeringsapp for at slippe for betaling. Det er besværligt og har givet systemknas i flere led.

Færre klager DSB har nu lavet den ændring, at man kan finde dagens parkeringskode direkte i appen, hvis man har gyldig billet. Og hvis der er systemsvigt, kan man enten få koden i den døgnåbne kundeservice eller få en p-tilladelse ved at indtaste registreringsnummer og kundenummer i 7-Eleven, der stiller en tablet til rådighed.

- Vi ser færre kundehenvendelser nu, og vi ser også meget øget driftsstabilitet, og så har vi lavet forbedringer i vores system og i vores kundeservice. Først og fremmest synes jeg, at det gør det nemmere for kunderne med den løsning, vi nu har lagt direkte ind i vores app, så du kan få parkeringskoden direkte ind i din dsb-app, når du har billet. Det er også noget, vi har fået positiv respons på, siger Aske Mastrup Wieth-Knudsen.

Det er vejen frem Den digitale parkering er stadig en forsøgsordning, der kører året ud, og DSB vil stadig forbedre den ud fra den feedback, de får.

Men de mener, stadig app-modellen er vejen frem. Den daglige registrering frem for et skilt i forruden skal sikre, at der er parkeringspladser til de pendlere, der skal med toget, men det skulle også gerne være nemmere og tidsbesparende.

- Det er min vurdering, at det grundlæggende er nemmest, at kunderne nu ikke længere skal hente en billet på billetkontoret eller i automaten, men at de kan bestille med den mobiltelefon, langt de fleste kunder har i hånden. Det er også det, vi ser langt de fleste steder i bymidterne, hvor der er parkeringsrestriktioner. Vi tror, det er løsningen for langt de fleste, men så er der selvfølgelig en personlig betjeningsmulighed for dem, der ikke har en smartphone, eller hvis appen ikke virker, siger Aske Mastrup Wieth-Knudsen.

Corona gør det svært Han kan endnu ikke vide, om forsøget virker efter hensigten, eller om flere opgiver at tage bilen til station for at pendle med tog.

Det er svært at måle, fordi forsøget har kørt i coronatiden, hvor langt færre har kørt med tog.

- Pendlerne er så småt begyndt at vende tilbage, men vi ligger stadig så langt under, hvor vi var i 2019, så det er stadig for tidligt at sige noget om, hvordan det virker i forhold til kapaciteten på stationen. Forhåbentlig skal vi have mere gang i hjulene efter sommerferien, og når alle er vaccineret, så vi kan evaluere, siger DSB-direktøren.

