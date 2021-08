FC Roskilde kan ikke spille i idrætsparken, fordi banen kommer sig oven på et svampeangreb. Billedet er fra kampen i onsdags mod Frem. I baggrunden triller bilerne forbi på Ringstedgade ved den gamle Stark-grund. Foto: Kasper Nørregaard Hansen

Lagt ned af svamp - misser fire hjemmekampe, herunder årets kamp

Roskilde - 20. august 2021 kl. 12:06 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der står ingen skilte med »græsset må ikke betrædes«, men det kunne der for så vidt lige så godt have gjort i Roskilde Idrætspark, for banen ligger for tiden uberørt hen og skånes for al sportsudøvelse, efter at den i foråret blev voldsomt angrebet af svamp.

- Det var helt tilbage i det tidlige forår, at FC Roskilde gjorde os opmærksom på, at noget ikke var som, det skulle være. Det viste sig, at banen var angrebet af svamp, og græsset gik ud i store pletter, fortæller Ivan Hyllested, der er chef for veje og grønne områder i Roskilde Kommune.

- Vi valgte efter samtaler med FCR, at der kunne spilles på banen sæsonen ud, og vi så ville gøre noget ved problemet i sommerpausen, hvor der er de bedste vækstbetingelser, siger vej- og parkchefen.

Så da sæsonen sluttede i juni, blev banen både vertikalskåret, gødsket og eftersået, så den kunne stå flot grøn og saftig, når fodboldsæsonens først hjemmekamp mod Næsby skulle fløjtes i gang den 14. august.

Sådan er det ikke gået. Kampen mod Næsby og kampen i onsdags mod Frem er blevet spillet på en af FC Roskildes træningsbaner ved siden af stadion. Det samme bliver tilfældet med hjemmekampen mod Silkeborg KFUM den 28. august, og hvad værre er, så skulle FC Roskilde have spillet hjemme i landspokalturneringen, Sydbank Pokalen, den 1. september mod superligaklubben OB. Det kunne være blevet årets største hjemmekamp for FC Roskilde, men den er nu forvandlet til en udekamp, efter at klubben har været nødsaget til at flytte den til Odense, hvilket FC Roskilde beklager på deres hjemmeside. Det er den ikke ene om at gøre.

- Vi er lige så kede af det her, som FC Roskilde er, men juli var så tør, så det nysåede græs ikke er stærkt nok endnu. Derfor er vi blevet enige med klubben om at give det mere tid. Vi tror på, at banen er klar midt i september, siger Ivan Hyllested.

FC Roskilde håber således at kunne spille i idrætsparken, når de den 17. september tager imod Karlslunde.

Så længe FC Roskilde spiller kampe på sin træningsbane, må der maksimalt lukkes 400 tilskuere ind.

DAGBLADET har forsøgt at få en kommentar fra sportschef Anders Theil og kommunikationsansvarlig Patrick Werther. Igen af dem er vendt tilbage.