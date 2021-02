Se billedserie Corona-benægterne marcherede gennem Roskildes centrum i demonstrationen, der var arrangeret at ?skønheds-ejeren? fra Ringstedgade, som stadig holder åbent og efterhånden har fået en bøde-regn af politiet. Foto: Jan Partoft

Læserne om corona-demonstration gennem byen: I er livsfarlige

Roskilde - 20. februar 2021 kl. 06:15 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen

Fredag midt på dagen marcherede en demonstration med godt 50 deltagere imod corona-lukning gennem Roskilde. Den var arrangeret af 'skønheds-eksperten' fra Ringstedgade, der benægter epidemien og har holdt sin salon åben, mens han indkasserer den ene bøde fra politiet efter den anden.

Aktionen har vakt meget stærke reaktioner fra læserne på Roskilde Avis' Facebook-side. Her fordømmer næsten alle denne holdning og anklager deltagerne for uansvarlig opførsel, der også er livsfarlig for alle andre:

Lene Knudsen: Hvordan kan man stå inde for at fylde folks fjæs og andre dele af kroppen med kosmetik og kemi, når man siger nej til vaccine. Kemi kan optages lige så meget gennem huden da det jo bruges dagligt som en vaccine ?

Anne-Marie Andersen: De skulle skamme sig, restriktionerne skal overholdes , ellers vare det endnu længere før vi får vi kan komme på shopping igen

Tina Christensen: Og jo før kunne de komme på klinikken så tit de ville. Uanset hvad de synes om restriktioner så er der restriktioner. Det er at gøre grin med os som efterlever dem og vil tilbage til normale tilstande igen. Men de tænker kun på sig selv. Desværre

CJ Nielsen: Anne-Marie Andersen stop dig selv , nok er nok !!!

Kenn Nybo Andersen: CJ Nielsen og du mener at det bare er helt ok og tage regler op og sige det vil jeg ikke og det vil jeg sikke at samfund det så bliver

Dennis Andersen: Ja, nok er nok.. Lad os få spredt den virus og selv bestemme hvordan vi vil fornægte dens eksistens! Når vi bliver syge, så først der vil vi forlade os til evidens og bruge empirisk data til vores behandling.

Og de læger som kæmper de SKAL satanedeme så også bare stå til rådighed når VI kræver det.. For når vi betaler også skat..

Med andre ord, vi vil bestemme for vi ved bedst.. Altså indtil vi bliver syge.. Så ved lægerne bedst igen!!!

Lene Knudsen: CJ Nielsen glo lige til Sverige, Flensborg og USA og de tilstande skullw vi gerne undgå her. Men jeg kan godt forstå at det er ærgerligt for den lille erhvervsdrivende.

Dennis Andersen: CJ Nielsen - Det er ikke regeringens skyld, men de fucking hjernedøde troglodytter som ikke fatter at mundbind ikke KUN er for egen skyld samt at 2 meters afstand ikke er en kvart armslængde..

Derudover, så står der på 3 af skiltene fra denne demonstration, at virussen er fup..

Kristian Bau Petersen: Luk hendes lorte butik helt når hun ikke han finde ud af det...

Pernille Brinch Krysfelt: Ja for der ska jo være andre regler for ham end for alle de andre som er max pressede... solidaritet er vidst ikk et ord der kendes der...

Berit Andersen: Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves. Godt at vide hvor man IKKE skal lægge sine penge, når vi får normale tilstande IGEN.

Eva Klixbüll: Rart at vide hvor man ikke skal lægge sine penge

Sonja Nielsen: Hold da op nogle fjolser ??

Mette Madiha Hamid: Fjolser N Øzkan Ercan: Folk er binde gale

Inger Petersen: Idioti

