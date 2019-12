Se billedserie Tonny Larsen har selv gravet mange af de dramatiske historier fra Roskildes fortid frem. Torsdag aften havde han en flok læsere med på ghost walk. Foto: Thomas Olsen

Læserarrangement: Eline tog hævn over stikker

Roskilde - 06. december 2019

En mørk aften med lidt blæsevejr. Det giver den helt rigtige stemning, når man skal høre om fortidens dramatiske historier.

- Det er min hobby at finde historierne frem, fortæller Tonny Larsen fra Roskilde Bibliotek, inden han guider 25 læsere på aftenens lidt anderledes byvandring i Roskilde.

Første stop er vejen Bondetinget, som havde en central placering i heksejagterne. Det var nemlig der, hvor nummer fem i dag ligger, præsterne havde forhør af de kvinder, man mistænkte for at være hekse.

- Når man blev mistænkt for at være heks, kunne man være sikker på, at man skulle dø. Det var kun et spørgsmål om hvordan eller hvor hurtigt, siger Tonny Larsen.

En af prøverne var vandprøven, hvor den formodede heks blev bundet til et møllehjul og smidt i fjorden. Drunknede hun, var hun frikendt som heks og kunne blive begravet i indviet jord. Flød hun oven på vandet, var hun heks og blev brændt.

Heksebrændingerne og eksempelvis halshugninger foregik lidt uden for Roskilde på den bakke, hvor der tidligere har været husholdningsskole og psykiatrisk hospital. I dag ligger Julemærkehjemmet Liljeborg på området.

- Det siges at være hjemsøgt ret meget, siger Tonny Larsen og fortæller om en af de sager, der var.

Her var bonden Laurits Fynbo ramt af den frygtede mandeinfluenza. Han var sikker på, at han skulle dø, og på sit dødsleje bad han sin tjenestepige om at kontakte Eline, som kunne lave en drik, der kunne redde ham. Eline lavede drikken, og Laurits blev på mirakuløs vis rask. Han betalte bare ikke for drikken, og de næste måneder oplevede han blandt andet, at hans høst slog fejl og et dyr døde.

Nu sagde Laurits til myndighederne, at Eline måtte være heks, som havde lavet en forbandelse over ham.

Eline blev derfor anholdt og udsat for tortur.

Bødlen gik i forbøn

En anden kvinde, Sisse var lidt lun på Laurits, så hun støttede ham i hans anmeldelse.

- Det fik Eline at vide. Så hun sagde, ja, jeg har danset med djævlen, men jeg gjorde det sammen med Sisse. Og så blev Sisse også anholdt for at være heks, fortæller Tonny Larsen.

Begge kvinder blev brændt på bålet. Den sidste heks blev i Danmark brændt på bålet i 1693, men man kunne stadig blive dømt til at blive brændt på bålet.

Den dom fik Natmandens hjælper, som blev så sindsyg af sit arbejde, at han brændte det meste af Roskilde by ned. Et af de huse, som brændte, var bødlens. Men bødlen gik i forbøn for den unge mand, så det endte med, at han først blev hængt, inden han blev brændt.

Den næste bøddel fik i 1700-tallet problemer, da der ikke var så mange henrettelser mere. Så sammen med sin hustru begyndte han at lave cremer med urter i sit hus.

- Og nu ligger der en Matas, siger Tonny Larsen ved huset på Skomagergade.

Ad de skyggefyldte gader går turen videre til flere drabelige historier.