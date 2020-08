Roskilde Lærerforenings formand Tina Svarre Hasselager håber, at medlemmerne stemmer for den ny arbejdstidsaftale, som KL og Danmarks Lærerforening er blevet enige om efter syv års slagsmål. Foto: Kenn Thomsen

Lærerformand glæder sig over ny aftale

Roskilde: Formanden for Roskilde Lærerforening Tina Svarre Hasselager erklærer sig »rigtig glad« over, at det endelig er lykkedes KL og Danmarks Lærerforening at blive enig om en ny arbejdstidsaftale.