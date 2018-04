Formanden for Roskilde Lærerforening, Tina Svarre Hasselager, er mest tilbøjelig til at stemme ja til det forlig, der er landet i overenskomstforhandlingerne, selv om der endnu ikke er kommet en aftale om lærernes arbejdstid. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lærerformand: Vi når længere med samtale end konflikt

Roskilde - 30. april 2018

Den forhadte lov 409 om lærernes arbejdstid var ikke en knast, som kunne ryddes af vejen i de nu afsluttede overenskomstforhandlinger. På trods af det er formanden for Roskilde Lærerforening Tina Svarre Hasselager mest tilbøjelig til at stemme for den aftale, der er landet. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Jeg har meget svært ved at overskue konsekvenserne ved et nej. Det vil igen ende med en konflikt kun mellem lærerne og arbejdsgiverne. Jeg tænker, at vi kommer længere med en kommission, ved at samtale os frem til løsninger. Ved en konflikt ender det bare med et politisk indgreb, og det tror jeg simpelthen ikke gavner vores sag. At der kommer uvildige personer med i en kommission, tror jeg kan løsne op for en uenighed, hvor to parter står meget stejlt over for hinanden, siger Tina Svarre Hasselager.

En ting er, at lærerne er frustrerede over den manglende arbejdstidsaftale, men Tina Svarre Hasselager er ikke i tvivl om, at den manglende aftale også går ud over undervisningen.

- I 2013 skar arbejdsgiveren i vores forberedelsestid, så vi kunne få mere tid til at undervise. Men at skære i lærernes mulighed for at forberede sig, er da den mærkeligste måde at højne kvaliteten af undervisningen på, siger hun.