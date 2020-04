Tina Svarre Hasselager, formand for Roskilde Lærerforening, har allerede mærket en vis utryghed blandt lærerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lærerformand: - Det er en meget utryg situation

Roskilde - 07. april 2020

Spørgsmålene hober sig allerede op blandt Roskildes lærere om, hvordan de skal håndtere genåbningen af skolerne for 0.-5. klasse.

Som Roskilde Lærerforening har læst udmeldingen, skal den genåbning ske gradvist fra dagene efter påske og frem mod 10. maj, men det budskab er ikke nået ud.

- Det er en meget utryg situation. Jeg er bekymret for, at folk ikke får læst mellemregningerne i statsministerens udmelding, hvor der står, at det er en langsom genåbning og først, når skolerne er klar til det, siger formand for lærerforeningen Tina Svarre Hasselager.

Mangel på lærere Når det er sagt, ser Roskilde Lærerforening også en masse problemstillinger i forhold til en sikker genåbning, som de nu skal løse i dialog med kommunen.

- Der er et hav af logistiske problemer. Når man hører om mangel på værnemidler alle vegne, har jeg svært ved at se, hvordan man kan skaffe det i nødvendigt omfang. Der er også problemer med nok lokaler og rengøring af lokaler. Det kræver også et ekstra antal lærere, hvis børnene skal undervises i mindre hold, og hvordan støver man dem op, siger lærerformanden.

Lærerne i 6.-9. klasse vil være optaget af at fjernundervise de elever, og der vil ovenikøbet være et antal lærere, som ikke kan varetage opgaver på skolen, fordi de er for udsatte i tilfælde af smitte.

- Så er der den mere følelsesmæssige side af sagen. Hvordan er det efter at have været mere eller mindre indspærret i tre uger, at man pludselig skal vælte ud sammen med de mindste børn, som af naturlige grunde er tætte, siger Tina Svarre Hasselager.

Risikoen for smitte Selvom meldingen om genåbning af skolerne er ny, har hun allerede sporet en utryghed blandt lærerne. Det hænger til dels sammen med, at man endnu ikke kender de nærmere vilkår, som afhænger af myndighedernes anbefalinger og den løsning, kommunen i samarbejde med lærerforeningen får på plads.

Dertil kommer den sundhedsfaglige uenighed begrundelsen for og fornuften af genåbningen, som viser sig i den offentlige debat. Det er med til at skabe utryghed blandt lærerne.

- Det vil være det værst tænkelige scenarie, at man får den berømte røde kurve på denne her baggrund. Det kan godt være, at børnene slipper nemt om smitten, men når de er i kontakt med de voksne, er de i risiko for at blive alvorligt syge, siger lærerformanden.