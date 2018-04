Modtagerne af Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2018 Øst er Caroline Matthiassen og Ole Grevald fra Skt. Josefs Skole i Roskilde. Foto: Jacob Due

Lærere hædret med pris på en kvart million

Roskilde - 07. april 2018 kl. 11:28 Af Lars Ahn Pedersen

Ole Grevald og Caroline Matthiassen på Skt. Josefs Skole i Roskilde har modtaget Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2018 Øst.

Prisen gives hvert år til en lærer eller et team henholdsvis øst og vest for Storebælt, og med hver pris følger 250.000 kroner, hvor 50.000 kroner er til lærerne personligt, mens 200.000 kroner tilfalder skolen til udvikling af den naturfaglige undervisning.

Ole Grevald og Caroline Matthiassen får prisen for en ekstraordinær undervisningsindsats, der har bidraget til at opbygge en tydelig naturfaglig kultur på Skt. Josefs Skole. De står bag arrangementet »Science i Roskilde«, hvor eleverne præsenterer forsøg og foredrag på Roskilde Bibliotek, og de har på elevinitiativ oprettet en STEM-Club (Science, Technology, Engineering, Math), hvor talentfulde elever i fritiden arbejder med naturfag. Desuden driver de et Sciencetalenthold for 8.-9.-klasse, hvor der er rift om pladserne.

- Ole og Caroline har begge en stor naturfaglig viden. Ole er den innovative, der tænker skæve tanker. Caroline sætter tingene i system og er god til at kommunikere. De formår med deres ildhu at få interessen for naturfagene til at brede sig blandt kolleger og elever, og deres undervisningsmetoder vinder frem på skolen. For alle kan se, at outputtet er godt, siger skoleleder Thorsten Dyngby.

Prismodtagerne selv udtaler:

- Vi fyldes med stolthed over at modtage prisen. Elevernes anerkendelse er benzinen til vores motor, men denne pris vil tilskynde os til at lægge os endnu mere i selen. Vi er drevet af et ønske om at udvikle unge, som får lyst - og ikke mindst kompetencer - til en ungdomsuddannelse og senere en naturfaglig uddannelsesretning, så de i fremtiden kan være med til at tegne Danmarks naturvidenskabelige profil på verdensplan.