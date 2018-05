Tina Svarre Hasselager, formand for Roskilde Lærerforening, har ikke en samlet kredsstyrelse bag sig, når hun anbefaler et ja til overenskomsten. Foto: Kim Rasmussen

Lærere er lunkne: Frygter syltekrukken

Men kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening er delte i forhold til, om det vil være bedst trods alt at stemme ja til overenskomsten og undgå en konflikt, eller om det er værd at tage en ny kamp.

- Der er forskellige nuancer af grå i det her. Der er nogle, der på nuværende tidspunkt anbefaler et nej, og nogle hælder til at anbefale et ja. Men det er ikke et nej til vores forhandlere, som jeg forstår det, men om man har tillid til, om KL vil gå konstruktivt ind i det arbejde, der nu forestår, siger formand Tina Svarre Hasselager.