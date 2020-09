En ung mand, der godt kunne lide at køre stærkt, fik først en bøde på 1500 kroner, men da han godt en måned senere blev taget i at køre 108 kilometer i timen, hvor hastigheden hedder 50 kilometer i timen, så lød bøden på 3000 kroner...Nå ja, og så fik han frakendt kørekortet og skal betale omkostningerne ved at føre sagen i retten. Foto: Lars Kimer

Lærepenge til alt for hurtig lærling

Tre måneder senere blev han to gange taget for at køre for stærkt i den - og anden gang så hurtigt, at han nu er blevet frakendt kørekortet.