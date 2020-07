Lær at male landskaber med Kai Glad

Maleren Kai Glad har et kursus på Gulddysse Kulturgård, hvor man lærer at male landskaber i akvarel. Kurset finder sted i weekenden 29.-30. august, begge dage fra klokken 10 til 16, og er for både øvede og nybegyndere. Der er plads til 12 kursister på holdet, og prisen for kurset er 1250 kroner for begge dage.