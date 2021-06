Se billedserie Julie Kepp Jensen springer i 50 meter-bassinet i Roskildes nye svømmehal. Bemærk bandagen om hendes håndled. Foto: Thomas Olsen

Længe ventet svømmehal indviet af OL-svømmer med brækket håndled

Roskilde - 22. juni 2021 kl. 20:25 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Trods et brækket håndled stillede Jyllinge-svømmeren Julie Kepp Jensen fra A6 Swim op til indvielsen af den længe imødesete nye svømmehal i Roskilde. Hun sprang i 50 meter-bassinet og svømmede en banelængde i tiden 25,42 sekunder. Til sammenligning var vindertiden 24,07 sekunder, da Pernille Bluhme vandt guld ved OL i Rio i 2016.

Julie Kepp var også med i Rio og blev for nylig officielt udtaget til OL i Tokyo, hvor hun både skal svømme 50 meter fri og 4x100 meter fri. OL-svømmerne skal i aktion om lidt over en måned, og forhåbentlig er hun til den tid kommet sig over sin skade, der uheldigvis opstod, da hun for nylig ville springe på hovedet i vandet.

Den lokale svømmestjernes skade var egentlig meget symptomatisk for hele forløbet omkring svømmehallen, hvor intet er gået helt som planlagt. Da første spadestik blev taget i maj 2017 af daværende borgmester Joy Mogensen (S) og daværende formand for kultur- og idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF), var prisen på projektet 149 millioner kroner, og planen var at åbne i 2019.

I stedet endte prisen på næsten 224 millioner kroner, og åbningen blev yderligere to år forsinket. Både Joy Mogensen og Birgit Pedersen deltog i tirsdagens indvielse, men hvor førstnævnte nu er kirke- og kulturminister, er sidstnævnte ikke længere aktiv i politik. I stedet var det borgmester Tomas Breddam (S) og den nuværende formand for kultur- og idrætsudvalget Claus Larsen (S), som stod for talerne, der blev holdt uden brug af mikrofon, fordi højtaleranlægget drillede.

Tomas Breddam erkendte i sin tale, at vejen frem til målet havde været lang og besværlig, og understregede, at han håbede, alle ville lære noget af den evaluering af forløbet, der er blevet vedtaget.

- Vi har set, hvad bygninger kan gøre ved Roskilde, for eksempel Ragnarock og Roskilde Festival Højskole, som har løftet en bydel. Håbet er, at svømmehallen kan gøre det samme her, sagde han, inden den røde snor blev klippet til den nye udgave af Roskilde Badet.

Den seneste måned er Roskilde Badet blevet »stresstestet« af forskellige svømmehold, men første officielle åbningsdag er onsdag den 23. juni. I første omgang må der kun være 350 gæster i svømmehallen ad gangen, så det er nødvendigt at bestille tid, inden man tager derhen. Til gengæld køres der med nedsat billetpris frem til den 8. august, hvor restriktionerne forhåbentlig er hævet, så der er plads til den fulde kapacitet på 749 gæster.