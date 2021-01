Længe åbent i den nye svømmehal

Roskildes kommende store svømmehal ved Bymarken skal have længe åbent. Året rundt bliver det fra klokken 6 til 21 på hverdage og lidt kortere på fredage og i weekenden.

En adgangsbillet for voksne skal koste 55 kroner, og så er der rabat for 10 turs-kort og månedskort.

- Jeg synes, det er en særdeles rimelig pris, når vi ser på andre svømmetilbud i området og tænker på de mange muligheder med 50 meter-bassin og andre faciliteter, som man får her, siger udvalgets formand Claus Larsen (S).

Kommunen regner fortsat med, at den seneste tidsplan holder, så den nye svømmehal kan indvies til april, selv om det til den tid langt fra er sikkert, at alle corona-restriktioner er ophævet.

Til gengæld er det ikke afgjort, hvem der får æren af at klippe snoren over. Normalt ville denne ære tilfalde borgmester Tomas Breddam.

Men flere peger på, at andre også har gjort sig fortjent til denne opgave. Først og fremmest byens tidligere sportsminister Birgit Pedersen (SF) og forhenværende borgmester Joy Mogensen, der spillede en afgørende rolle for at få sat byggeriet i gang.